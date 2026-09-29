Haberler

Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil olmak üzere 7 üst düzey hakem yöneticisi "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında TFF binasına giden polis ekiplerinin ''VAR'' odaları ve hakem koridorları gibi alanların kamera kayıtlarını incelemeye alacağı belirtildi.

Türk futbolunda sabah saatlerinden bu yana sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde polis incelemesi başlatıldı.

MOBBING VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLAMASI

Yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında yer aldığı 7 üst düzey hakem yöneticisi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adli işlem yürütüldüğü belirtildi. 

POLİS EKİPLERİ TFF BİNASINDA

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; Gözaltı kararlarının ardından polis ekipleri TFF'nin Riva'daki merkez binasına ulaştı. Emniyet güçlerinin binada yer alan VAR odası ile hakem soyunma odası koridorlarına ait tüm kamera kayıtlarını incelemeye alacağı belirtildi. Elde edilecek bulguların soruşturma dosyasına ekleneceği ifade edildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Çin'den Japonya'ya sert uyarı! 'Tarihten ders almazsa geleceği olmaz'

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! "Geleceği olmaz" tehdidi
Rusya'da nükleer kapasiteli bombardıman uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Facia kalkıştan dakikalar sonra geldi: Uçak bir anda alev topuna döndü
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımustafa.kiblepinar:

şimdiye kadar nerdeydiniz acaba hiç mi gs maçı izlemediniz ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalparslan7692:

FUTBOL UMUZA CİDDİ OPERASYON ŞART

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde

Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı, Burak'ın o sözleri akıllara geldi
MHK soruşturmasında İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı

İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi

Sular birden yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime ara verildi
Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı!

Ağladığını sanıp koştu! Ünlü oyuncu gerçeği görünce şoke oldu!
Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

Büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

Serenay Sarıkaya şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı
Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor

Yaş almak ona yaradı: Kim der 63 yaşında!

Yazılım mühendisliğini bırakıp ABD'de baklava ustası oldu! Gaziantep baklavasını SpaceX'e kadar ulaştırdı

Baklavası Elon Musk'ın şirketine ulaştı! Mühendisliği bıraktı