Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim "Kısmetse Olur" yarışmacısı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca'nın "Kısmetse Olur" yarışmacısı olduğu ortaya çıktı. Karaca, programın ikinci sezonuna damga vurmuş sonrasında yayınlanan "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" programında müthiş bir değişimle seyircinin karşısına çıkmıştı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında, 'Kısmetse Olur' yarışmasının ikinci sezonunda yer alan fenomen Rabia Karaca gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, fenomen Şebnem İnan, rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 Buse İskenderoğlu ve fenomen Nilay Didem Kılavuz da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, "The Bacım" lakaplı fenomen Şebnem İnan, ünlü rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

O DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Gözaltına alınanlar arasında yer alan bir isimse dikkatlerden kaçmadı. Instagram hesabından 300 binden fazla takipçisi bulunan fenomen Rabia Karaca'nın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

"KISMETSE OLUR"A DAMGA VURMUŞTU

Karaca ile ilgili bir detay ise çıkan haberlerine önüne geçti. Karaca'nın izlenme rekorları kıran "Kısmetse Olur" yarışmasının ikinci sezonunda yer aldığı ortaya çıktı.

GÖKHAN İLE FIRTINALI BİR AŞK YAŞAMIŞTI

Yarışmaya damga vuran ve o dönem Gökhan ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalarda kalan Rabia Karaca bu yarışmanın ardından ise "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" programında yer aldı.

SON HALİ ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI

İzleyenlerin karşısına bambaşka bir halle çıkan Karaca geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönüşmüştü.

"BU NASIL BİR DEĞİŞİM YA"

Rabia Karaca'nın son halini görenler ise sosyal medyada; 'Sesi bile değişmiş', 'Bu başkası bence', 'Bu nasıl bir değişim ya', 'Gerçekten tanıyamadım' gibi yorumlarında bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

Hiç mi normal insan yok memleket de? Uyuşturucu dolandırıcı katil tecavüzcü hırsız tık tok cu terörist ve birde politikacı bunlar içeri girip çıktıkça azalmaz çoğalır. Yolda normal insan yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

