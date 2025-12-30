Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, "The Bacım" lakaplı fenomen Şebnem İnan, ünlü rapçi Ege Karataş, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

O DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Gözaltına alınanlar arasında yer alan bir isimse dikkatlerden kaçmadı. Instagram hesabından 300 binden fazla takipçisi bulunan fenomen Rabia Karaca'nın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

"KISMETSE OLUR"A DAMGA VURMUŞTU

Karaca ile ilgili bir detay ise çıkan haberlerine önüne geçti. Karaca'nın izlenme rekorları kıran "Kısmetse Olur" yarışmasının ikinci sezonunda yer aldığı ortaya çıktı.

GÖKHAN İLE FIRTINALI BİR AŞK YAŞAMIŞTI

Yarışmaya damga vuran ve o dönem Gökhan ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalarda kalan Rabia Karaca bu yarışmanın ardından ise "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" programında yer aldı.

SON HALİ ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI

İzleyenlerin karşısına bambaşka bir halle çıkan Karaca geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönüşmüştü.

"BU NASIL BİR DEĞİŞİM YA"

Rabia Karaca'nın son halini görenler ise sosyal medyada; 'Sesi bile değişmiş', 'Bu başkası bence', 'Bu nasıl bir değişim ya', 'Gerçekten tanıyamadım' gibi yorumlarında bulunmuştu.