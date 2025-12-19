Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' ve 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçlarından ünlülere yönelik 3. operasyon düzenlendi. Cuma günü sabah saatlerinde düzenlenen operasyondaoyuncu Ezgi Eyüpoğlu dahil 7 kişi daha gözaltına alındı.

EZGİ EYÜBOĞLU UYUŞTURUCU SATIN ALMAKLA SUÇLANIYOR

Yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

MENAJERİN EVİNE BASKIN YAPILDI

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlamasıyla gözaltı kararı verilen menajer Eser Küçükerol'un dün gece 03.00 sıralarında Beykoz'daki evine baskın yapıldı.

MENAJERİN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Dün gece bir yılbaşı yemeğinde olan ve yemek çıkışı komşusu olan Eser Küçükerol'un evine ziyarete giden oyuncu Ezgi Eyüboğlu da bu sırada gözaltına alındı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu'nun Vatan Emniyet'te ifade ve işlemleri sürüyor.

EZGİ EYÜBOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Av. Cemil Cem Eribol yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu madde kullanımı, bulundurması ve çıkan haberlerde yer alan hiçbir suçlama ile ilgisi yoktur. Süreç devam etmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır." dedi.

İŞTE EVDEN ÇIKANLAR

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.