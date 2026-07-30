Üniversite yalnızca meslek değil, yaşam kazandırır…

Üsküdar Üniversitesi, bu kritik süreçte adaylara yapay zekâ destekli tercih araçlarından bilimsel kariyer testlerine, ücretsiz birebir danışmanlıktan kampüs deneyimine kadar uzanan kapsamlı bir rehberlik modeli sunuyor.

Üsküdar Üniversitesi, tercih dönemi boyunca 10 kişilik uzman rehber öğretmen kadrosuyla ücretsiz birebir danışmanlık hizmeti sunuyor. Şehir dışındaki adaylar için telefon, WhatsApp ve çevrim içi danışmanlık hizmetleri kesintisiz sürüyor.

Milyonlarca üniversite adayının geleceğini şekillendirecek YKS resmi tercih süreci başladı. Tercih döneminde üniversiteler adaylara kapılarını açarken, Üsküdar Üniversitesi yalnızca bölüm tanıtımı yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek tercih sürecini bilimsel rehberlik anlayışıyla yönetiyor.

Yapay zekâ destekli tercih sistemlerinden ücretsiz birebir danışmanlığa, kariyer testlerinden uluslararası eğitim vizyonuna kadar geniş bir destek ağı oluşturan Üsküdar Üniversitesi, tercih dönemine tüm akademik ve idari kadrosuyla hazırlanırken, gönüllü öğrenciler de adaylara kampüs deneyimlerini aktarmak üzere sahaya çıktı.

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, kampüslerde yürüttüğü tercih danışmanlığını dijital ortama da taşıyor. "Hayat Tercihtir" programı, yapay zekâ destekli tercih asistanı, çevrim içi danışmanlık, kariyer testleri ve kampüs deneyimiyle adaylara bütüncül bir tercih modeli sunuyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Hayat gerçekten tercihlerden ibarettir"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversite tercihinin yalnızca puan ve başarı sıralaması olmadığını, insanın hayat rotasını belirleyen en kritik kararlardan biri olduğunu vurguladı.

Popüler mesleklerin peşinden gitmeyin!

Tarhan, gençlerin en sık yaptığı hatalardan birinin popüler mesleklerin peşinden gitmek olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bugün en çok kazandırıyor diye bir alan seçmek doğru değildir. Gençler kendilerine 'On yıl sonra, yirmi yıl sonra bu tercihimden memnun olacak mıyım?' sorusunu mutlaka sormalıdır. Tercihlerini geleceğe mektup yazar gibi, on yıl sonraki, 20 yıl sonraki kendilerini düşünerek yapmalılar."

Kendini tanıyan insan yapay zekânın oyuncağı olmaz

Yapay zekânın meslekleri ortadan kaldırmayacağını, dönüştüreceğini ifade eden Prof. Dr. Tarhan, "Meslek cilt değildir, elbisedir. Cildi değiştiremezsiniz ama elbisenizi değiştirebilirsiniz. Dijitalleşmeye soğuk bakan meslek tarihin çöp sepetine gider ancak yapay zekâ insanın yerini tamamen almayacak, meslekleri geliştirecek. Kendini tanıyan insan yapay zekânın oyuncağı olmaz." ifadesinde bulundu.

Ailelere de önemli bir uyarıda bulunan Prof. Dr. Tarhan, "Anne baba çocuklarının yerine tercih yapmamalı. Onların görevi seçenekleri göstermek, rehberlik etmektir. Son kararı ise genç vermelidir." dedi.

Üniversite sadece diploma veren kurum değildir

Üniversite seçiminin de en az bölüm seçimi kadar önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, adayların tercih edecekleri üniversitenin vizyonunu mutlaka araştırmaları gerektiğini ifade ederek, "Üniversitenin dört temel görevi vardır; meslek kazandırmak, araştırma yapmak, toplumu bilgilendirmek ve üretilen bilginin topluma aktarılmasını sağlamaktır. Üniversite aynı zamanda öğrencinin sosyal ve duygusal becerilerini geliştiren bir ekosistemdir." şeklinde konuştu.

Üsküdar Üniversitesinde bu anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Tarhan, 2013 yılından bu yana tüm öğrencilere Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri dersi verildiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Nazife Güngör: "Üniversite tercihi geleceğe yapılan en önemli yatırımdır"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ise tercih sürecinin yalnızca üniversite seçmek değil, geleceği inşa etmek anlamına geldiğini belirterek, yeni dünyanın yapay zekâ, büyük veri, biyoteknoloji, nörobilim ve dijital sağlık ekseninde yeniden şekillendiğini ifade etti.

Sosyal diplomayla daha güçlü bir kariyer…

Üsküdar Üniversitesinin kalite güvencesi ve uluslararası başarılarına da değinen Prof. Dr. Güngör, şöyle devam etti:

“2026 yılı itibarıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesini almamızdır. Program akreditasyonlarımızın yanı sıra kurumsal kalite güvencemizin de ulusal düzeyde tescillenmiş olması, öğrencilerimize uluslararası standartlarda bir eğitim sunduğumuzun önemli bir göstergesidir. Bugün öğrencilerimize yalnızca diploma değil, küresel ölçekte hareket kabiliyetlerini artıracak önemli kazanımlar da sunuyoruz. Avrupa standartlarında tanınan Mavi Diploma uygulamamızın yanında, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, gönüllülük ve liderlik çalışmalarını belgeleyen Sosyal Transkript uygulamasıyla mezunlarımızın kariyer yolculuklarına daha güçlü başlamalarını destekliyoruz. Çünkü günümüz iş dünyası yalnızca akademik başarıyı değil; sosyal yetkinlikleri, takım çalışmasını ve toplumsal katkıyı da değerlendiriyor.”

Prof. Dr. Sevil Atasoy: "Bilim evrenseldir"

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ve BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy da bu yıl ilk kez öğrenci alacak İngilizce Adli Bilimler Lisans Programı'nın uluslararası hedeflerle açıldığını söyledi.

İngilizce Adli Bilimler ilk öğrencilerini alacak…

Adli bilimlerde bilimsel yayın dilinin İngilizce olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Atasoy, "Bu alanın başlıca yayın dili, yani bilimsel dili İngilizce. İşte o nedenle artık sırası geldi dedik. 2017'den beri elde ettiğimiz bilgi birikiminden yararlanarak ve tamamı bilirkişilik yapan, saha deneyimine sahip çok güçlü akademik kadromuzla İngilizce Adli Bilimler Lisans Programını başlatıyoruz. Bu yıl programımıza 30, uluslararası öğrencilere de 30 kişilik kontenjan ayırdık. Türkçe programımızda ise 80 kişilik kontenjan bulunuyor." dedi.

Ücretsiz birebir danışmanlık 10 Ağustos'a kadar devam edecek

Üsküdar Üniversitesi, tercih dönemi boyunca 10 kişilik uzman rehber öğretmen kadrosuyla ücretsiz birebir danışmanlık hizmeti sunuyor.

Danışmanlık sürecinde adayların başarı sıraları, kişilik özellikleri, ilgi alanları, burs olanakları, çift anadal ve yandal fırsatları ile kampüs yaşamı birlikte değerlendiriliyor. Kampüsü ziyaret eden adaylara gönüllü "Sarı Tişörtlüler" kendi deneyimlerini aktarırken, şehir dışındaki adaylar için telefon, WhatsApp ve çevrim içi danışmanlık hizmetleri kesintisiz sürüyor. Adaylar ayrıca uzman akademisyenler ve psikolojik danışmanlarla birebir görüşerek bölüm seçimi, kariyer planlaması ve tercih stratejileri konusunda destek alabiliyor.

23 bini aşkın öğrencisi, 54 bini aşkın mezunu, yüzlerce akademisyeni, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarıyla Üsküdar Üniversitesi, tercih döneminde adaylara yalnızca bölüm tanıtmıyor; bilimsel üretimi, uluslararasılaşmayı ve teknoloji odaklı eğitim anlayışıyla geleceğin dünyasına hazırlanabilecekleri güçlü bir akademik ekosistem sunuyor. Tercih Günleri kapsamında verilen ücretsiz danışmanlık hizmetleri ise 10 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.