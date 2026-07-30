Gümüşhane’de ot biçme makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ot biçme makinesine sıkışarak ağır yaralanan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Aydın Kartal (74), tarlada çalışma yaptığı sırada ot biçme makinesine sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Köse Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kartal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 5 çocuk babası olan İlhan Aydın Kartal'ın cenazesi, otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı