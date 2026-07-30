Hayalindeki otomobil için yılların birikimini gözden çıkardı

Uzun süredir hayalini kurduğu lüks otomobili satın alan bir kadın, teslimattan dakikalar önce yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Çantasındaki çeyrek altınlar ve nakit parayı gösteren kadın, kısa süre sonra yeni aracıyla verdiği pozu paylaştı.

HAYALİNE GİDEN YOLU PAYLAŞTI

Sosyal medyada paylaşılan ilk karede kadının çantasında çok sayıda çeyrek altın ile deste halinde nakit para yer aldı. Paylaşım, uzun yıllar biriktirdiği birikimini hayalini kurduğu otomobile dönüştürmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

DAKİKALAR SONRA YENİ ARACIYLA POZ VERDİ

İlk paylaşımın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bu kez satın aldığı lüks otomobili paylaşan kadın, hayaline kavuştuğunu takipçileriyle paylaştı. Böylece çantasındaki altın ve nakit paranın yeni otomobili için harcandığı görüldü.

BİRİKİMLERİNİ HAYALİ İÇİN KULLANDI

Ev, altın ve nakit birikimlerini araç almak için değerlendiren kadının peş peşe yaptığı paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti. Birçok kullanıcı, yılların birikimini hayalindeki otomobile yatıran kadının mutluluğuna ilişkin yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com