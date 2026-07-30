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Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme Haber Videosunu İzle
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
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Mayıs ayında CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Parti içinde İmamoğlu ve Dedetaş ile yaşadığı sürtüşmelerle bilinen Köksal, sosyal medya hesabından "Hayatın en değişmez formülünü bir yere not alın lütfen! Eden bulur..." ifadelerini kullanarak yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Geçtiğimiz mayıs ayında CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Eski partisiyle yaşadığı gerilimlerle bilinen Köksal, sosyal medya hesabından "Eden bulur..." ifadesini kullandı.

GÖZLER KÖKSAL'A ÇEVRİLMİŞTİ 

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın dün sabah saatlerinde yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Gelişmenin hemen ardından gözler, geçmişte CHP içerisinde Dedetaş ve Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı gerilimlerle sık sık gündeme gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a çevrilmişti. 

"HAYATIN EN DEĞİŞMEZ FORMÜLÜNÜ BİR YERE NOT ALIN"

Mayıs ayında CHP ile yollarını ayırıp AK Parti'ye katılan Köksal, Dedetaş'ın gözaltı haberinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden manidar bir paylaşımda bulundu. İsim vermeden eski partililerine göndermede bulunan Burcu Köksal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hayatın en değişmez formülünü bir yere not alın lütfen! Eden bulur..."

İşte Burcu Köksal'ın o paylaşımı; 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Anketlere güvenip meydan bizim dediler devlet meydanın sahibini hatırlattı

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Haber YorumlarıEnes:

Anketleri hep hikaye yeni parti %70 diyorlar hahaha

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Tabii sırtını yasladın güce istediğin kadar konuş bakalım

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Ağzı olan değil, şerefi olan konuşsun.

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