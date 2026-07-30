Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Geçtiğimiz mayıs ayında CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Eski partisiyle yaşadığı gerilimlerle bilinen Köksal, sosyal medya hesabından "Eden bulur..." ifadesini kullandı.

GÖZLER KÖKSAL'A ÇEVRİLMİŞTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın dün sabah saatlerinde yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Gelişmenin hemen ardından gözler, geçmişte CHP içerisinde Dedetaş ve Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı gerilimlerle sık sık gündeme gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a çevrilmişti.

"HAYATIN EN DEĞİŞMEZ FORMÜLÜNÜ BİR YERE NOT ALIN"

Mayıs ayında CHP ile yollarını ayırıp AK Parti'ye katılan Köksal, Dedetaş'ın gözaltı haberinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden manidar bir paylaşımda bulundu. İsim vermeden eski partililerine göndermede bulunan Burcu Köksal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hayatın en değişmez formülünü bir yere not alın lütfen! Eden bulur..."

İşte Burcu Köksal'ın o paylaşımı;

Kaynak: Haberler.com