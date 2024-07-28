Ülkücü sözleri! En güzel ülkücü sözleri, kısa ve öz Türkçü sözler!

Ülkücü sözleri! Ülkücülüğün amaç ve gayesini yaşatmaya çalışan Alparslan Türkeş sevdalıları ülkücülük ile ilgili sözler başta olmak üzere araştırmalar yapmakta ve bu fikir akımını yaymaya çalışmaktadır. En güzel ülkücü sözleri, kısa ve öz Türkçü sözler! merak ediliyor. İşte, Ülkücü sözleri...

ÜLKÜCÜ SÖZLERİ

- Vatan aşkının diğer tüm aşkların önüne geçtiği bir kalbe sahip olana ülkücü denir. Çünkü, ülkücüler kimi ya da neyi severse sevsin vatan hep önce gelir.

- Biz Türk'üz. Tarihimize ve en yakın mazimize dayanarak, Türk'üz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız. (Hüseyin Nihal Atsız)

- Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

- Benim adım ülkücü ruhum yaradandan, adım şanımdan, asaletim ecdadımdan, deliliğim kanımdandır.

- Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır. (Alparslan Türkeş)

- Sen bendini yıkan asi su,

Sen engel tanımayan rüzgar,

Sen Ergenekon dağından doğan güneş,

Sen ALLAH' ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul…

Senin adın TÜRK!..

-Ülkücüler ipeğe sarılmış çeliktir. (Dündar Taşer)

- Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik. (Gaspıralı İsmail)

- Türkü ancak ezan sesi susturur.

- Kavgamız ortaktı, sevdamız aynıydı.

- Türk'sün ki görecek davan var cihanda. Susarsan soracak elbet Tanrı; ne yaptın o asil kanla?

- Kurtlar ulumadıkça köpekler susmaz. Köpekler ürese de kurtlar korkmaz…

- Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp "TURAN" olacak.

- Kurt, karın doyurmak için; köpekliğe razı olmaz!

- Yeri geldiğinde tüm dünyevi zevklerini yok edecek ve kendi canını bile feda edecek kadar vatanını seven ülkücüler, yaşanan tüm iyi ya da kötü şeylerden etkilenmeden vatan için nöbetteler.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN SÖZLERİ

Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz...

Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lâzımdır. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır.

Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır.

Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

Bizim savunduğumuz Dokuz Işık'çı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.

Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

İslâmiyeti ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya ASLA müsaade, müsamaha etmezler.

Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek... Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.

Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti'nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak...

Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez

TÜRKLÜK bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Fikir, iman, ülkü aşkı... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.

Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.

Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

Türk aydınları için Batı'nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez."

Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.

Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

EN ANLAMLI ÜLKÜCÜ SÖZLERİ

-Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur…

-Unutursak Türklüğümüzü gök girsin kızıl çıksın.

-Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.

-Ölmekten değil de TURAN'ı görememekten korkuyorum.

-Bize vatan ile kafayı bozmuşsunuz diyorlar olsun. Kafamız bozuk olsun ama kanımız bozuk olmasın.

-Ben Türk'üm Soyum Oğuz soyu, yolum Allah yoludur.

-Ülkücülüğün anlamı, önemi ve bizler için ne anlam ifade ettiği tekrar tekrar okunmalı ve daha iyi kavranmalıdır. Çünkü ülkücüler, bu ülkenin yapı taşlarından biridir.

-Ozan çalar kopuzu teller koparcasına, bir bozkurt yeter itin onlarcasına.

-Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur sorun itin havlaması değil kurdun yokluğudur.

-Bu memleket kurt ulursa, kurtulur.

-Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin. (Alparslan Türkeş)

-Ülkücü kızları çok sevin azizim. Zira onlar, ne davasını ne de sevdasını bırakır.

-Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, Soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt'a it, ite yavrum dediler, Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!.

-Ülkü uğrunda gönüller delidir, Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir. (Ziyâ Gökalp)

-Asena yürekli kızlara, bozkurt yürekli erkeklere yakışır.

-Ülkümüz Türklüktür, evimiz ülkü ocakları.

-Bozkurt gibi bakamıyorsan it gibi görmen doğal.

-Aşk bir Ülkücü'nün hayata itirazıdır. Susarsa ihtilal, yazarsa destan, severse turan olur?

-Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan.(Ziya Gökâlp)