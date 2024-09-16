Uçak içerisinde herkese küfreden yolcu! İstanbul- Londra uçuşunda ne oldu?

İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya uçmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın bir yolcusu iddiaya göre yer nedeniyle kabin görevlileri ile tartıştı. Olayın ne zaman ve nasıl olduğu merak ediliyor. İstanbul- Londra seferinde yaşanan bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak büyük tepki topladı. Peki,İstanbul- Londra uçuşunda ne oldu?

İSTANBUL- LONDRA UÇUŞUNDA NE OLDU?

14 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen TK1983 İstanbul-Londra seferinde, kabin ekibi ve yolculara karşı agresif tutum sergileyen, aynı zamanda sözlü hakaretlerde bulunan bir yolcu, uçuş güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle polis müdahalesi ile uçaktan indirildi. B.G. isimli yolcunun, uçakta maddi zarara yol açtığı tespit edilmiştir.

YOLCU HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yaşanan bu olumsuz olayın ardından, havayolu şirketi tarafından B.G. hakkında yasal işlemler başlatılmış olup, yolcu kural dışı davranışları nedeniyle kara listeye eklenmiştir. Havayolu şirketi, uçuş güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izlemeye devam edecektir.