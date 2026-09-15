Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 19-27 Eylül tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Dokuz gün boyunca başkentin farklı noktalarında konserlerden sergilere, tiyatrodan gastronomiye kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Festival kapsamında Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Uluğ, Sefo, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz gibi isimler de sahne alacak.

ERSOY: ANKARA ÇOK GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR MİRASINA SAHİP

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Ankara'nın kültür ve sanat hayatına önemli bir hareketlilik kazandıracağını belirtti.

Ankara'nın Cumhuriyet'in başkenti olmasının yanı sıra Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini ve kültürel birikimini taşıdığını vurgulayan Ersoy, Gordion Antik Kenti'nden Ankara Kalesi'ne, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Augustus Tapınağı'na kadar kentin farklı dönemlerden izler taşıdığına dikkat çekti.

Ersoy, festivalle Ankara'nın bu çok katmanlı mirasını sanatın gücüyle yeniden görünür kılmayı ve kentin farklı noktalarını canlı kültür-sanat duraklarına dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

DOKUZ GÜN BOYUNCA KONSERLER DÜZENLENECEK

Festival akşamlarında Başkent Millet Bahçesi'nde dokuz gün boyunca konserler gerçekleştirilecek. Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Uluğ, Poizi, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz Ankaralılarla buluşacak.

CSO Ada Ankara ve kentin farklı kültür-sanat mekânlarında da klasik müzikten caza ve dünya müziğine kadar birçok konser ve dinleti düzenlenecek. Royal Philharmonic Orchestra, National Arab Orchestra, Kerem Görsev Trio, Aytaç Doğan Quartet ile Dolapdere Big Gang ve Hüsnü Şenlendirici de festival programında yer alacak.

ANKARA'NIN LEZZETLERİ DE FESTİVALDE

Festivalin önemli başlıklarından biri gastronomi olacak. Ankara tava, Ankara simidi, Beypazarı güveci, Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, İnceğiz çorbası, öllüğün körü, efelek sarması ve bazlama gibi yöresel lezzetler 50'den fazla noktada ziyaretçilere sunulacak.

Gastronomi programına Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapacak. Farklı şef ve gastronomi uzmanları da Ankara mutfağının çeşitli yönlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

OPERA, BALE VE TİYATRO SAHNELERDE OLACAK

Festival kapsamında opera, bale, dans, tiyatro ve müzikal gösterileri de düzenlenecek. CSO Ada Ankara'da çeşitli dans gösterileri sahnelenirken Don Giovanni operası ve Tango Tutkusu balesi sanatseverlerle buluşacak.

Öteki Ankara ve Gangster müzikallerinin yanı sıra farklı noktalarda belgesel gösterimleri, masal canlandırmaları ve özel performanslar gerçekleştirilecek.

SERGİLER VE ATÖLYELER ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Festival boyunca Ankara'nın çeşitli noktalarında çok sayıda sergi açılacak. Söyleşi ve panellerde kültürel mirastan geleneksel sanatlara, modadan sinemaya, edebiyattan mitolojiye kadar farklı konular ele alınacak.

Keçe, ebru, çini, seramik, mozaik, ahşap oyma, tezhip, deri işleme ve cam şekillendirme gibi alanlarda düzenlenecek atölyeler de ziyaretçilere uygulamalı deneyim imkânı sunacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Çocuk tiyatroları, müzikaller, drama çalışmaları, müze etkinlikleri ve sanat atölyeleriyle çocuklara özel programlar gerçekleştirilecek. Başkent Millet Bahçesi'nde kurulacak Çocuk Köyü de dokuz gün boyunca etkinliklere ev sahipliği yapacak.

19-27 EYLÜL'DE ANKARA'DA

Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar'daki sanat sokaklarının yanı sıra müzeler ve kültür merkezlerinde de etkinlikler düzenlenecek. Gordion III. Uluslararası Arkeofilm Festivali'nde ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Gordion'un tarihî ve arkeolojik mirası sinema ve belgesel anlatılarıyla ele alınacak.

Ankara Kültür Yolu Festivali, 19-27 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca kültür, sanat ve gastronomiyi başkentin farklı noktalarına taşıyacak.