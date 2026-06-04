Türkiye- Kırgızistan Türk Film Günleri Bişkek'te 10. kez perde açtı

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kültürel bağları sinemanın gücüyle perçinleyen "Türkiye – Kırgızistan Türk Film Günleri", bu yıl 10. kez Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te sinemaseverlerle buluştu. İki kardeş ülkenin sanat dünyasını bir araya getiren etkinlik, görkemli bir açılışla başladı.

ALA-TOO SİNEMASI'NDA KIRMIZI HALI GÖRKEMİ

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı’nın katkıları ve Yerli Düşünce Derneği’nin organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Bişkek’in simge mekânlarından Ala-Too Sineması’nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gözlendiği gecede, Türk ve Kırgız sinema dünyasından çok sayıda ünlü isim kırmızı halıda boy gösterdi. Türk sinemasının sevilen oyuncuları İbrahim Büyükak ve Deniz Barut başta olmak üzere çok sayıda sanatçı, yönetmen ve yapımcı Bişkekli sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

SİNEMA VE SİYASET DÜNYASI BİR ARADA

Gala gecesine filmlerin yapımcı ve yönetmenleri Murat Emre Kaman, Murat Çeri, Yüksel Aksu ve Ahmet Edebali’nin yanı sıra üst düzey bürokratlar da katıldı. Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Nadyrbekov Soyuzbek Nadyrbekoviç, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan programda hazır bulunan isimler arasında yer aldı.

"BU ETKİNLİK DOSTLUK VE KARDEŞLİK KÖPRÜSÜDÜR"

Açılış konuşmalarında iki ülke arasındaki ortak tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldı. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, film günlerinin sadece bir sinema etkinliği olmadığını, dostluk bağlarını güçlendiren önemli bir kültürel köprü olduğunu belirtti.

Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem ise ilişkilerin gönül bağı üzerine kurulu olduğuna dikkat çekerken, Kırgız Bakan Yardımcısı Nadyrbekoviç de organizasyonun kültürel yakınlaşmaya sunduğu katkılardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından festivale katkı sunan isimlere plaket takdim edildi.

AÇILIŞ "MUTLUYUZ MU" FİLMİ VE İBRAHİM BÜYÜKAK SÖYLEŞİSİYLE YAPILDI

Plaket töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından, festivalin açılış filmi olan “Mutluyuz Mu” sinemaseverlerle buluştu. Gösterim sonrası filmin başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, salondakilerle samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. İzleyicilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Büyükak, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

TÜM GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Kırgızistanlı sinemaseverleri Türk sinemasının seçkin örnekleriyle buluşturan etkinlik kapsamında “Mutluyuz Mu”, “Bak Postacı Geliyor”, “Bir Adam Yaratmak”, “Kanto” ve fantastik çocuk filmi “Efesin Sırrı” ücretsiz olarak izlenebilecek. Festivalin ikinci gününde “Bak Postacı Geliyor” filminin gösteriminin ardından ünlü oyuncu Deniz Barut sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Manas Üniversitesi öğrencileri, akademisyenler ve halkın yoğun katılım gösterdiği 10. Türkiye – Kırgızistan Türk Film Günleri, 7 Haziran tarihine kadar film gösterimleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklerle devam edecek.