Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, hayatını kaybetti.

KAZA ERCİYES İNİŞİNDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Spor yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'nden bisikletle inen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, bisikletten düştü. Kazada Tümgüç, ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Tümgüç'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Mustafa Tümgüç'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Tümgüç'e Erciyes Kayak Merkezi'nden bisikletle indiği sırada Melikgazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Özbayraktar'ın da başka bir bisikletle eşlik ettiği öğrenildi. Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı