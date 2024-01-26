Türkiye İnci Tanelerini Konuşuyor

Günlerdir konuşulan, tanıtımları ile sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri'nin birinci bölümü yayınlandı. Dizi, tanıtımı yapıldığı ilk günden bu yana kadın cinayetlerini romantize ettiği iddiasıyla eleştirenleri ters köşe yaptı.

Tam Kadro İzlediler...

İnci Taneleri ekibi, BKM Mutfak Uniq'de gerçekleşen izleme programında bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, Yapımcı Necati Akpınar ve tüm oyuncu kadrosunun yanı sıra; Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ile birlikte Kanal D yöneticileri katıldı.

"Dört Yeni Dizi Daha Geliyor."

İnci Taneleri'nin izleyicide büyük bir karşılık göreceğine inandığını dile getiren Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, "İnci Taneleri'nin ilk fragmanı yayınlandığı günden beri çok konuşuldu. Bu akşam da artık seyirci ile buluşma vakti… Umarım izleyicide büyük karşılık bulacak. Biz çok sevdik, seyircinin de çok seveceğine inanıyorum." dedi.

Kanal D izleyicilerine yeni sürprizlerinin de olduğunu söyleyen Yancı, önümüzdeki günlerde dört yeni dizinin de ekrana geleceğinin müjdesini verdi. Seyircilerin ekran başından ayrılamayacağına değinen Murat Yancı "Yılmaz Erdoğan'ın kalemi ve görsel anlatım dili çok güçlü. Ben, İnci Taneleri'nin sezonun en iddialı dizilerinden biri olacağını düşünüyorum." şeklinde ifade etti.



"İnci Taneleri Tıpkı Hayat Gibi..."

20 yıl sonra "İnci Taneleri" dizisi ile ekrana dönen Yılmaz Erdoğan, "Daha dizi başlamadan oluşan yankılar, seyircinin gösterdiği reaksiyon çok umut verici. Benim hep istediğim bir şey vardı. O da gerçek hayata benzeyen bir hikaye yazmaktı. İnci Taneleri bana bu imkanı verdi. Dizide çok trajik şeyler de var, çok komik şeyler de var. Tıpkı hayat gibi…" dedi.

Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü ise, "Ben de bu kadar çok konuşulmayı beklemiyordum açıkçası… Çok mutlu oldum, hep birlikte çok sevindik. Umarım dizimiz de Dilber'in getirdiği reaksiyonları getirecek." dedi.

Azem'den "İnci"ler...

İnci Taneleri, "Yağmur her yere yağar, ama yıldırım bir noktaya düşer." sözleri eşliğinde Azem Yücedağ'ın (Yılmaz Erdoğan) Dalaman Açık Cezaevi'ne girmesi ile başladı. 10 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Azem'in ilk durağı eşinin mezarı oldu. Azem'in yıllar sonra ellerinde sarı papatyalarla karısının mezarı başında şiir okuduğu anlar izleyicilerin yüreğine dokundu. Çocuklarını bularak yepyeni bir hayata başlamak isteyen Azem'in aslında masum olduğu da bölümde ortaya çıkan önemli detaylar arasında yer aldı.

Dilber'in Acı Hikayesi...

Dizi, Dilberli tanıtımı ile Türkiye'nin gündemine oturarak, çok konuşuldu. Pavyon dansı ile göz dolduran Dilber'in hikayesi ise yürekleri burktu. 18 yaşında sevmediği bir adam ile zorla evlendirilen Dilber, başından geçenleri Azem'e anlattı. Yıllardır boşanmak istemesine rağmen boşanamayan ve hala kocası Zahir'in tacizine maruz kalan Dilber'in Azem ile ilişkisinin ne olacağı ise diziye dair merakı iyice arttırdı. Dilber'in restoranda eşi Zahir'e söylediği ve kadına şiddeti kınayan sözleri ise kadın cinayetlerini romantize ettiğini iddia ederek tepki gösterenlere ters köşe yaptı.

Gözyaşları "İnci" Oldu, Damladı.

İnci Taneleri'nin yayınlanan ilk bölümüne Azem ve Dilber arasında yaşanan duygusal anlar damga vurdu. Dilber'in Azem'in odasına gelerek onu merak ettiğini söylediği ve ikili arasında yaşananlar bölümün en çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı.

Zirveye Yerleşti

İnci Taneleri ilk bölümü ile hem sosyal medya hem de reyting listelerinin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları, şarkıları, dans sahneleri ve sinema filmi tadındaki çekimleri ile gece boyunca sosyal medyanın gündemine oturan İnci Taneleri, günün en çok izlenen dizisi oldu.

İnci'likli Hikayeler

BKM imzalı "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin 'inci'likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

"Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanacak.