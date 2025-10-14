Türkiye Gürcistan hangi kanalda? Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal verecek, nerede yayınlanacak?

Türkiye Gürcistan hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. E Grubu'nda mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması, bu akşam Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçı EXXEN platformu üzerinden de izlemek mümkün olacak. EXXEN üzerinden izleyebilmek için kullanıcıların platforma üye olması gerekecek.

Maçın hakemliğini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu üstlenecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını yine Romanya'dan Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Andrei Chivulete görev alacak. Aynı saatte grubun diğer maçında İspanya, sahasında Bulgaristan'ı konuk edecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Türkiye Gürcistan mücadelesi TV8 kanalından naklen ekranlara gelecek. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, güncel frekans bilgileriyle TV8 yayınına erişebilecek. Karşılaşma aynı zamanda EXXEN dijital platformundan da canlı olarak yayınlanacak. EXXEN üyeliği bulunan izleyiciler, maçı bilgisayar, tablet ya da mobil cihazlarından takip edebilecek.

Müsabaka öncesinde Türkiye grupta 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ise 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Grupta üç maçta üç galibiyet alan İspanya 9 puanla lider durumda. Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı. Bu karşılaşma, Türkiye'nin grup sıralamasındaki konumunu doğrudan etkileyebilecek öneme sahip olacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşma Kocaeli Stadı'nda yapılacak. Mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Türkiye, grup aşamasında daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmiş, Konya'da İspanya'ya 6-0 kaybetmiş ve Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yenmişti.

Gürcistan ise Türkiye'ye karşı aldığı yenilginin ardından Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmiş, son maçında ise deplasmanda İspanya'ya 2-0 kaybetmişti. İki takımın da puan sıralaması açısından kritik öneme sahip bu maçta sahaya galibiyet hedefiyle çıkması bekleniyor.