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Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 66 kişiye mezar olan Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın merdiveni olup olmadığı sorusuna "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Otelde iki adet yangın merdiveni vardı" yanıtını verdi.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer bakanlar açıklama yaptı. Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı" dedi. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti.

Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

"ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahalenin ön ve yan cepheden gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. İdari soruşturmayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

"YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "Acımız büyük. 51 yaralımız var, bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17 yaralımızı taburcu ettik. Diğer yaralılarımızı da Allah'ın izniyle taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?Yangın esnasında paniğe kapılan çoğu vatandaş camdan atladı

"2 YANGIN MERDİVENİ VARDI"

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı" şeklinde konuştu. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti.

Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (47)

Haber YorumlarıFurkan inci:

CHP'li Bolu Belediyesi görevini yapmamıştır oraya da Kayyum atansın hemen ölen insanların vebali CHP oy verenlerin boynunda

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme247
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Haber YorumlarıJokerAllame:

niye çarşaf sarkildi o zaman?

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMetin Özkılınç:

İtfaiyeci olarak yazıyorum hadi vardı diyelim ama çıkmıydı kilitlimiydi ?

Yorum Beğen175
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

CHPli Bolu beleidyesi yeterlilik bvelgesi vermiş.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme122
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Haber YorumlarıSafa Unal:

yavvv heeee heeee

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSerkan Sarı:

İtfaiyenin yeterlilik belgesinde 2 adet yangın merdiveni vardı diyor.Muhtemelen gercekte öyle bir merdiven yok.

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Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıokan:

istifa etmelisin.

Yorum Beğen72
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Haber Yorumlarıokan:

ve hala görevdesin yuhh yani gerçekten. birde açıklama yapıyor.

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıokan:

yazık istifası beklenirken, yalan beyanda bulunuyor

Yorum Beğen71
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Haber YorumlarıAGA:

tabi ki yok liyakatsiz pezo

Yorum Beğen67
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