Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer bakanlar açıklama yaptı. Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı" dedi. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti.

"ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahalenin ön ve yan cepheden gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. İdari soruşturmayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "Acımız büyük. 51 yaralımız var, bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17 yaralımızı taburcu ettik. Diğer yaralılarımızı da Allah'ın izniyle taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yangın esnasında paniğe kapılan çoğu vatandaş camdan atladı

"2 YANGIN MERDİVENİ VARDI"

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı" şeklinde konuştu. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti.