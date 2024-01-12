Turabi Sercan neden kavga etti? Turabi Sercan olayı ne, 12 Ocak Cuma?

TV8 ekranlarının iddialı yarışması Survivor All Star'da gerilim yaşandı. Fragmanda ekrana yansıyan görüntülerde Turabi ve Sercan diyaloğu dikkatleri çekti. Peki, Turabi Sercan neden kavga etti? Turabi Sercan olayı ne 12 Ocak Cuma?

SURVİVOR'A EN SONKİM ELENDİ?

TV8 ekranlarının iddialı yarışması Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. SMS'in olmadığı yarışmada eleme adayı olan Doğukan Manço, Ersin Korkut ve Sercan Yıldırım düelloya çıkarak mücadele etti. Oyunların sonunda kaybederek adaya veda eden isim Doğukan oldu.

Elemeye kalan Sercan, Ersin ve Doğukan arasında düello yapıldı. Rakiplerine göre geride kalan ve istenilen başarıyı yakalayamayan Doğukan Manço, Survivor All Star'ın elenen ilk ismi oldu. Elendikten sonra konuşma yapan Manço, "Hayırlısı oldu. İnanılmaz rakipler var karşımda. Hepsi gurur duyulası insanlar. Çok güzel çalışmış insanlar. Bu adamın tuzu kuru zannettiler ama ben her şeyi tırnakları kazıyarak sağladım. Bu kadar erken eleneceğimi tahmin etmiyordum. Bir sonraki All Star'a katılmak istiyorum. Acun abiden söz istiyorum. Hepinizi tek tek tanıdım. Hepinizi sevdim" ifadelerini kullandı.

TURABİ SERCAN NEDEN KAVGA ETTİ?

İşte, Turabi Sercan kavgası öncesi ve sırasında yaşanan diyaloglar: