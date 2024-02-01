İzmir'de CHP'den yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in DEM Parti'den aday gösterileceğini ilişkin iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. Soyer'in basın danışmanı ise söz konusu iddialarla ilgili, "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok."dedi. Peki, Tunç Soyer DEM Parti'den mi aday olacak İZMİR?

TUNÇ SOYER DEM PARTİ'DEN Mİ ADAY OLACAK İZMİR?

Konuyla ilgili Yeniçağ'dan Tolga Şahin'e açıklamalarda bulunan Soyer'in basın danışmanı Ali Kıvanç Ege, "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." açıklamasında bulundu.

CHP'NİN İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY OLMUŞTU

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 2,5 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay olmuştu.

TUNÇ SOYER ADAY BELİRLEME SÜRECİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni dönem için aday gösterilmeyeceği haberinin CHP'nin MYK toplantısından 5 dakika önce kendisine bildirildiğini belirterek, bunu "en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirmişti. Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önce Seferihisar'da ardından İzmir'de canla başla çalıştığını, Türkiye'ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattığını ifade etmişti.

"SİYASİ NEZAKETSİZLİK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Görev yaptığı dönemle ilgili alnının ak, vicdanının rahat olduğunu aktaran Soyer, şunları kaydetmişti: "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum."

"Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken ne yazık ki böyle olmamıştır." diyen Soyer, "Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir." ifadelerini kullanmıştı.

Adayların açıklanmasında yaşanan gecikmenin İzmir halkına saygısızlık olduğunu savunan Soyer, adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını kutladığını belirtmişti.