Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum

Niğde'de aynaların çarpışmasıyla başlayan trafik tartışması silahlı saldırıya dönüştü; 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Aksaray'da yakalanan şüpheli Hamza C.'nin sözleri infial yarattı.

Çiftlik ilçesinde Hamza C. idaresindeki araç ile Abdullah Gündoğdu'nun kullandığı otomobilin aynalarının çarpışması sonucu hafif maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 KİŞİYİ VURDU

Belinde taşıdığı silahını çeken Hamza C., Abdullah Gündoğdu ile araç içinde bulunan 2 kişiye ateş açtı. Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Gündoğdu ve Çelik ambulansla kaldırıldıkları Çiftlik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor.

AKSARAY'DA YAKALANDI

Polis, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra aracına binip olay yerinden uzaklaşan Hamza C.'nin Aksaray istikametine kaçtığını tespit etti. Teyakkuza geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sistemlerinden aracın Kireçlik yolundan Aksaray'a giriş yaptığını tespit etti. Araç, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki arazide bulundu. Polisi görünce kaçmak isteyen H.C. yakalandı.

"ÖNÜME GEÇENİ VURURUM"

Polis aracıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Hamza C. gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. O yüzde vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" dedi. Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen şahıs, emniyete götürüldü. Olay yerindeki aracı ise trafikten men edilerek emniyete çektirildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.