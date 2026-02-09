Haberler

Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum

Güncelleme:
Niğde'de trafik kazası nedeniyle iki taraf arasında çıkan kavgada Hamza C., silahla ateş açtı. 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Aksaray'da yakalanan Hamza C. "Önüme geçmeye çalıştı. Önüme geçeni vururum. Alenen vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum." dedi.

  • Niğde'nin Çiftlik ilçesinde aynaların çarpışmasıyla başlayan trafik tartışmasında Hamza C. tarafından açılan ateş sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
  • Hamza C. olaydan sonra Aksaray'da polis tarafından yakalandı ve 'Önüme geçeni vururum' diyerek eyleminden onur duyduğunu ifade etti.
  • Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Niğde'de aynaların çarpışmasıyla başlayan trafik tartışması silahlı saldırıya dönüştü; 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Aksaray'da yakalanan şüpheli Hamza C.'nin sözleri infial yarattı.

Çiftlik ilçesinde Hamza C. idaresindeki araç ile Abdullah Gündoğdu'nun kullandığı otomobilin aynalarının çarpışması sonucu hafif maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 KİŞİYİ VURDU

Belinde taşıdığı silahını çeken Hamza C., Abdullah Gündoğdu ile araç içinde bulunan 2 kişiye ateş açtı. Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

Trafikte önüne geçti diye 2 kişi öldürdü: Pişman değilim, onur duyuyorum

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Gündoğdu ve Çelik ambulansla kaldırıldıkları Çiftlik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Trafikte önüne geçti diye 2 kişi öldürdü: Pişman değilim, onur duyuyorum

AKSARAY'DA YAKALANDI

Polis, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra aracına binip olay yerinden uzaklaşan Hamza C.'nin Aksaray istikametine kaçtığını tespit etti. Teyakkuza geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sistemlerinden aracın Kireçlik yolundan Aksaray'a giriş yaptığını tespit etti. Araç, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki arazide bulundu. Polisi görünce kaçmak isteyen H.C. yakalandı.

Trafikte önüne geçti diye 2 kişi öldürdü: Pişman değilim, onur duyuyorum

"ÖNÜME GEÇENİ VURURUM"

Polis aracıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Hamza C. gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. O yüzde vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" dedi. Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen şahıs, emniyete götürüldü. Olay yerindeki aracı ise trafikten men edilerek emniyete çektirildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Trafikte önüne geçti diye 2 kişi öldürdü: Pişman değilim, onur duyuyorum

Trafikte önüne geçti diye 2 kişi öldürdü: Pişman değilim, onur duyuyorum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500

