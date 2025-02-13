Tolga Karel ve Fırat Tanış olayı nedir? Tolga Karel ve Fırat Tanış arasında ne oldu?

Tolga Karel ve Fırat Tanış arasında yaşanan gerginlik, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Tolga Karel'in geçmişte birlikte çalıştıkları bir projeyle ilgili yaptığı dikkat çekici açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Karel'in Fırat Tanış'a yönelik eleştirileri, oyunculuk dünyasında merak uyandırırken, takipçiler ve hayranlar arasında büyük yankı buldu. Peki, Tolga Karel ve Fırat Tanış olayı nedir? Tolga Karel ve Fırat Tanış arasında ne oldu? İşte, detaylar…

TOLGA KAREL VE FIRAT TANIŞ OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine toplayan eski oyuncu Tolga Karel, şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle popüler olan ünlü oyuncu Fırat Tanış hakkında konuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar sırasında Fırat Tanış'ın kaprisli ve olumsuz tavırlarının ortak çalıştıkları bir sette çalışma ortamını zorlaştırdığını ve bunun sonucunda dizinin erken final yaptığını ifade eden Tolga Karel, üslubu ve açıklamalarıyla kısa süre içerisinde gündem oldu.

Tolga Karel

Geçmişte yaşanan bu olayın birçok kişinin işsiz kalmasına neden olduğunu belirten Tolga Karel, yaptığı paylaşımlarla Fırat Tanış'ın setteki tutumunun projeye zarar verdiğini ileri sürdü. Fırat Tanış için "Gelin size gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım oyuncuyu açıklayayım" şeklinde ağır ifadeler kullanan Tolga Karel, sözlerine "Birlikte rol aldığımız diziyi kaprisleriyle bitirdi. Şimdi de yeni dizisi Şakir Paşa'da reyting uğruna oğlunun hanımına yürümeye kalkıyor. Oğlum, senin yatacak yerin yok!" dedi.

Fırat Tanış

Kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşımlar sosyal medyada tepkiye neden olurken Fırat Tanış, hakkında yapılan açıklamalara dair henüz herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

İşte, Tolga Karel'in o açıklamaları...

Tolga Karel ve Fırat Tanış olayı