TİM WINGS Kadın İhracatçı Zirvesi lider kadın girişimcileri buluşturdu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen TİM WINGS Kadın İhracatçı Zirvesi, sektörlerine yön veren, alanlarında rol model olan kadınları bir araya getirdi.

"TİM OLARAK DAHA FAZLA KADINI DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE İŞİN İŞİNE KATMAK İSTİYORUZ"

DEMSA Grup Yönetim Kurulu Başkanvekili Demet Sabancı Çetindoğan, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ile Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik'in de aralarında bulunduğu isimlerin katıldığı zirvenin açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladıklarını hatırlattı. Bu hedefe ulaşabilmek için donanımlı insan gücü başta olmak üzere tüm kaynakları maksimum düzeyde harekete geçirmek gerektiğini vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:

"Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların aklını, fikrini, vizyonunu, zekâsını ve girişimcilik ruhunu üretim ve ihracatın merkezine koymak zorundayız. Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet'e giden yolda kadınlarımızın nasıl bir rol üstlendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Kadınlarımız, bugün de üretimde, ihracatta, girişimcilikte ve liderlikte Türkiye'nin geleceğini inşa ediyorlar. TİM olarak biz daha fazla kadınımızı, daha güçlü şekilde işin içine katmak istiyoruz. İşte bu bilinçle kadın girişimcilerimize ilave avantajlar sağlayan TİM WINGS projemizi başlattık. Proje kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile çok önemli bir iş birliğine imza atarak 'Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri'ni oluşturduk. Yönetimi ve mülkiyeti kadın girişimcilerde olan işletmeler, belgeyi almaya hak kazanıyor. Bugün itibarıyla 39 firmamız bu belgeyi aktif olarak kullanıyor. 80'i aşkın firma da belgeyi almaya hak kazanmış bulunuyor. Bu belgeye sahip firmalarımız, Ticaret Bakanlığının Yurt Dışı Pazar Araştırması desteklerinde ilave avantajlardan yararlanmanın yanı sıra Eximbank ve İGE A.Ş. iş birliğiyle sağlanan özel finansman ve teminat imkânlarına erişebiliyorlar."

Gültepe, kadın ihracatçılardan TİM WINGS ile sağlanan imkânları cesaretle değerlendirerek üretmeye ve ihracata kararlılıkla devam etmelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Zirvenin 'İş Dünyasında Rol Model Kadınlarla Yol Hikâyeleri' başlıklıpanelde kadın girişimciler deneyimlerini ve birikimlerini katılımcılarla paylaştılar. Kadınlar Konfederasyonu (KADKON) Başkanı Betül Gülbahar'ın yönettiği oturuma katılan panelistlerin konuşmalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"BAŞARI İÇİN BİRÇOK PARAMETRENİN BİR ARADA OLMASI GEREKİYOR"

DEMSA Grup Yönetim Kurulu Başkanvekili Demet Sabancı Çetindoğan şu ifadeleri kullandı: "Başarı için birçok parametrenin bir arada olması gerekiyor. Doğru zamanda doğru işe adım atmamak kişiyi ya da şirketi başarısızlığa götürebilir. Biz Güney Koreli ortağımızla böyle bir başarısızlık deneyimi yaşadık. Bazen piyasanın koşulları hazır olmuyor. Bazen de bizim deneyimlediğimiz gibi ortakların çalışma kültürlerindeki farklılık başarısızlığa yol açabiliyor. Kendi iş dinamiklerimiz, yaşam koşullarımız yaptığımız işe yansıyor. Hatta devletin o konuya bakış açısı başarıyı veya başarısızlığı tetikleyebiliyor."

"HAYATTA BAŞARI KADAR BAŞARISIZLIKLARI DA DOĞAL KARŞILAMALIYIZ"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, "Kadınların anne olma ve profesyonel hayatta çalışma gibi iki önemli işi bir arada ve başarıyla yapabilecekleri konusunda şüpheler olabiliyor. Akademik hayatıma başlarken bana karşı da bu tür şüphelerin olduğunu gördüm. Ama buna rağmen hiçbir zaman yılmadım. Ayrıca hayatta başarı kadar başarısızlıkları da doğal karışlamak durumundayız. Başarısızlıkları duvar gibi görmektense basamak gibi değerlendirmeliyiz. O basamakları nasıl aşacağımızı düşündüğümüzde önümüzde çok şey açılıyor." diye konuştu.

"SIKINTIYA DÜŞTÜĞÜM ZAMANLARDA BENİM İKİ SİLAHIM VAR"

Kayahan Hidrolik CEO'su Sevda Kayhan Yılmaz şöyle konuştu: "Her insanın, her firmanın başarısızlıkları olabilir, sıkıntılı dönemlerden geçebiliriz. Sıkıntıya düştüğüm zamanlarda benim iki silahım var. Birincisi sıkıntıyı alıp çözdüğümde güçlendiğimi biliyorum. Bu nedenle sıkıntıyla karşılaştığımda bunu daha da güçlenmek için bir fırsat olarak görüyorum. İkincisi ise asla vazgeçmemek. Ne kadar yorulursam yorulayım hedefe giden yoldan asla geri atmayacağım ve hiç bırakmayacağım."

"KADINLAR BİR ARAYA GELİR KÜMELENİRSE O ZAMAN BİR ŞEYLER OLACAK"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton şu ifadeleri kullandı: "Kendi deneyimlerimden görebildiğim kadarıyla gençlerin yetenekleri doğrultusunda yollarını korkmadan, cesaretle çizmeleri önemli. Mutlaka aile işinde kariyer yapılacak gibi bir anlayışı doğru bulmuyorum. Diğer taraftan kadınların da iş hayatında etkili şekilde rol alması gerekiyor. Kadınlar bir araya gelir, kümelenirlerse işte o zaman bir şeyler olacak. Biz farkındalığı artırabilirsek, örneğin alışverişte kadının ürettiği ya da sattığı ürünü tercih ettiğimizde bile çok anlamlı bir iş yapmış olacağımızı düşünüyorum."

"DERS ALINAN HER BAŞARISIZLIĞI BAŞARI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, "Herkes gibi benim de iş hayatımda başarısızlık öykülerim çok. Eğer iş yapıyorsanız ister istemez başarısızlıklarla da yüzleşmek durumunda kalabiliyorsunuz.Önemli olan bu başarısızlıklardan gerekli dersi çıkarmak. Ders alınan her başarısızlığı ben başarı olarak değerlendiriyorum. Bunu asla unutmamalıyız ve başarısızlıklar karşısında pes etmemeliyiz. Öte yandan, iş ortaklarımızla ne kadar yakın olursak olalım asla yüzde 100 güvenmememiz gerektiğini bilmeliyiz." diye konuştu.

Zirvenin ikinci panelinde ise İGE A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ile Eximbank ve TSE yetkilileri finansmana erişim ve 'Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri hakkında katılımcılara bilgi verdiler.