TikTok keşfet saatleri 2022: TikTok keşfete düşme saatleri nedir? TikTok'ta hangi saatlerde video atılmalı?

TikTok keşfet saatleri tablosu merak ediliyor. Video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulaması olan TikTok üzerinde günlük milyonlarca kullanıcı binler video yüklüyor. Bu videoların arasından kullanıcılar kendi videolarının keşfete düşmesini sağlamak için çeşitli yöntemler deniyor. TikTok kullanıcı genellikle Tiktok keşfet hilesi, Tiktok keşfet etiketleri, Tiktok keşfete düşme etiketleri araştırılmaktadır. Peki, TikTok keşfet saatleri 2022: TikTok keşfete düşme saatleri nedir? Tiktok keşfet saatleri tablosu nedir? TikTok'ta hangi saatlerde video atılmalı? İşte detaylar...

TİKTOK KEŞFET SAATLERİ

Tiktok'ta keşfete düşme saatleri şu şekildedir:

Sabah için Tiktok keşfet saatleri: 09:00 - 10:00 arası

Öğlen için Tiktok keşfet saatleri: 14:00 - 16:00 arası

Akşam için Tiktok keşfet saatleri: 19:00 - 21:00 arası

Gece için Tiktok keşfet saatleri: 23:00 - 01:00 arası

TİKTOK İZLEYİCİ SAYISI NASIL ARTIRILIR?

1. İzleyicilerinizi tanıyın

• Analizler, en revaçtaki videolarınız ve izleyici katılımı hakkında fikir sahibi olabileceğiniz mükemmel bir kaynaktır.

• Takipçi listenizi, beğenilerinizi ve video yorumlarınızı görüntüleyin

• Yorumları okuyarak, bunlara tepki vererek ve yanıtlayarak izleyicilerinizle etkileşim içinde olun

2. Diğer içerik üreticilerle birlikte çalışın

TikTok bir içerik üreticisi topluluğudur. Diğer içerik üreticileri ile işbirliği yapmak içeriğinizin daha geniş bir izleyici kitlesine erişmesine yardımcı olur. Diğer ilginç içerik üreticilerine ulaşın!

İşbirlikçileri ararken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar:

• Benzer içerik kategorileri ve türleri

• Benzer video formatı

• Benzer izleyici kitlesi boyutu

Topluluktaki diğer içerik üreticilere ulaşın:

• Birbirinizi takip ettiğinizden emin olun

• İçeriklerini yorumlayın ve onlarla etkileşim kurun

• TikTok'ta veya içerik üretici etkinliklerinde sohbet edin veya buluşun

İşbirliği yapmanın yolları üzerine beyin fırtınası yapın:

• Birbirinizin videolarında görünün veya konuk olun

• Başlıklar veya yarışmalarda birbirinizi etiketleyin

3. Revaçtaki etiketlerle ilgili yarışmalara dahil olun:

Revaçtaki etiketler içeriğinizin yeni izleyicilere ulaşmasını sağlayacak yeni konular bulmanın yaratıcı bir yoludur. Yarışmalara katılmak aynı zamanda toplulukla iletişim kurmanıza yardımcı olur.

4. Düzenli olarak video gönderin:

Platformda aktif olmak, kitlenize izleyecekleri ve dört gözle bekleyecekleri bir şey verir. Haftada 3-5 video göndermenin, istikrarlı büyümeyi getirdiği kanıtlanmıştır.

5. TikTok dışında topluluğunuzla bağlantı kurun:

• TikTok videolarınızı diğer sosyal medya hesaplarına gönderin

• TikTok videolarınızın bir linkini TikTok dışındaki arkadaşlarınız ve izleyicilerinizle paylaşın

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