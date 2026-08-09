Renato Veiga'dan Galatasaray sorusuna tek kelimelik cevap

Süper Lig’de yeni sezon öncesi son hazırlık maçında RAMS Park’ta La Liga ekibi Villarreal’i konuk eden ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

RENATO VEIGA: ''BİLMİYORUM''

Sarı-kırmızılıların stoper takviyesi doğrultusunda listesine aldığı Portekizli savunmacı Renato Veiga, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Stat çıkışında yöneltilen "Galatasaray’dan transfer teklifi aldın mı?" sorusuna 23 yaşındaki futbolcu kısa ve net bir şekilde "Bilmiyorum" yanıtını vermekle yetindi.

MASADAKİ TEKLİF BELLİ OLDU

Transferin perde arkasına dair ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray’ın U23 kontenjanına uygun olan Portekizli stoper için İspanyol ekibi Villarreal’e resmi teklifini sunduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin masaya koyduğu pakette 4 milyon Euro kiralama bedeli ve 22.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor.

FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Renato Veiga; kariyerinde daha önce Sporting CP, Basel, Chelsea, Juventus ve Augsburg gibi kulüplerin formasını terletti.