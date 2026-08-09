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Nijer'de iki yolcu otobüsü çarpıştı: 22 ölü

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NİAMEY, 9 Ağustos (Xinhua) -- Nijer'in batısında cuma günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

NİAMEY, 9 Ağustos (Xinhua) -- Nijer'in batısında cuma günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Nijer Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, Madaoua kentine yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Maradi-Madaoua karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 22 kişiden 17'sinin asker olduğu, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Nijerli yetkililer, son dönemde sık yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yol güvenliği konusunda bilinçlendirme kampanyalarını yoğunlaştırıyordu.

Ülkede aşırı hız, alkollü araç kullanımı, bakımsız araçlar ve kötü yol koşulları gibi faktörler sıklıkla trafik kazalarına neden oluyor.

Nijer'de geçen yıl 7.100'den fazla trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 1.200'den fazla kişi hayatını kaybederken, 4.400'den fazla kişi de ağır yaralandı.

Kaynak: Xinhua
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