Teknofest İstanbul ne zaman başlayacak? 2025 Teknofest İstanbul nerede yapılacak?

Teknofest İstanbul, Türkiye'nin milli teknoloji alanındaki başarısını kutlayan büyük bir etkinlik olarak; havacılık, uzay ve yapay zeka gibi kritik sektörlerde genç yenilikçileri bir araya getiriyor. Bu yıl da etkileyici gösteriler ve rekabet dolu yarışmalarla milyonlarca teknoloji tutkununu ağırlamaya hazırlanıyor. Teknofest ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TEKNOFEST İstanbul, Türkiye'nin en kapsamlı havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak, 2025 yılında Atatürk Havalimanı'nda 17-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, milyonlarca teknoloji tutkunu ve ziyaretçiyi buluşturarak eşsiz bir deneyim sunacak.

TEKNOFEST İSTANBUL'DA NELER OLACAK?

2025 TEKNOFEST İSTANBUL NEREDE YAPILACAK?

2025 Teknofest İstanbul, Türkiye'nin en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden biri olarak bu yıl Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. İstanbul'un tarihi ve sembolik mekânlarından biri olan Atatürk Havalimanı, teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında havacılık, uzay ve yapay zekâ gibi alanlarda 54 ana ve 127 alt kategoride heyecan dolu yarışmalar düzenleyecek. Toplamda 65 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteğiyle genç mucitlerin yolunu açan etkinlikte, ziyaretçiler roket yarışmalarından insansız hava sistemlerine kadar pek çok yenilikçi sergi ve hava gösterisinin keyfini çıkarabilecek.

TEKNOFEST'E GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarının rahatça katılım gösterebilmesi için ücretsiz giriş imkânı sunmaktadır. Ziyaretçiler, bilet veya kayıt gerekmeksizin festival alanına girerek etkinlikleri, yarışmaları, sergileri ve hava gösterilerini ücretsiz olarak deneyimleyebilirler.

ATATÜRK HAVALİMANI TEKNOFEST İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı, Teknofest İstanbul'un geleneksel adresi olarak festivalin merkezinde yer alıyor ve bu yıl da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Festival alanına ulaşımda en kolay seçeneklerden biri, Yenikapı'dan başlayan ve havalimanı terminaline kadar uzanan M1A Metro Hattı. Festival süresince seferler 6 dakikada bir yoğunlaştırılarak ulaşım kolaylaştırılıyor. Ayrıca, Marmaray'la Yeşilyurt İstasyonu'nda inip, buradan etkinlik alanına direkt sefer yapan İETT ring otobüslerine geçmek de mümkün. Metrobüs kullananlar için ise Söğütlüçeşme-Avcılar hattından Ataköy-Şirinevler durağında inerek metroya aktarma yapmak en pratik yol.

Özel araçla Atatürk Havalimanı Teknofest alanına gitmek isteyenler, TEM veya E-5 otoyollarını kullanarak Yeşilyurt Mahallesi yönüne ilerleyebilir. Ancak otopark kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı veya havalimanındaki katlı otoparkların tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Festival boyunca, Yeşilyurt Marmaray Durağı'ndan etkinlik alanına direkt İETT ring seferleri hizmet veriyor. Ayrıca, Pendik veya Halkalı tren istasyonlarından Marmaray'a binip aktarma yaparak da kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Ziyaretçiler ücretsiz giriş imkanından yararlanırken, hava gösterileri ve atölye etkinliklerine erken katılmak avantajlı olacaktır.

TEKNOFEST İLE İLGİLİ DETAYLAR AŞAĞIDAKİ LİNKTE BULUNUYOR!

Güncel yer bilgisi ve program detayları için www.teknofest.org adresini inceleyebilirsiniz.