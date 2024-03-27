Tarihte bugün ne oldu? 27 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Mart'ta yaşananlar!

27 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 27 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

425 - İmparator II. Theodosius döneminde Konstantinopolis'te, Auditorium adıyla ilk yüksek okul açıldı. Okulda 31 profesör, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı.

630 - Tang Hanedanı, Yin Dağları'nda (günümüzde İç Moğolistan) Doğu Göktürk Kağanlığını yendi.

1692 - Bahadırzade Arabacı Ali Paşa Sadrazamlıktan alınarak, yerine Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa atandı.

1854 - Kırım Savaşı: Birleşik Krallık, Rus İmparatorluğuna savaş ilan etti.

1890 - Louisville, Kentucky'de çıkan fırtınada 76 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı.

1891 - Servet-i Fünûn dergisinin ilk sayısı çıktı.

1918 - Besarabya ve Moldova, Romanya'ya katıldı.

1941 - Yugoslavya'da General Dušan Simovic, kansız bir darbe ile yönetimi ele geçirdi. Yeni Hükûmet, Mihver Devletleri'nden ayrılma kararı aldı.

1958 - Nikita Khrushchev, SSCB'de Başbakanlığa yükseldi.

1969 - Koç Holding'e ait Aygaz tankeri, Ege Denizi'nde alabora oldu, 15 kişilik mürettebattan 1 kişi kurtulabildi.

1972 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi lideri Mahir Çayan ve arkadaşları Ünye Radar Üssü'nden 3 İngiliz teknisyeni kaçırdı.

1976 - Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Washington, DC'de Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmaya göre, Türkiye üslere izin çıkaracak, ABD de buna karşılık Türkiye'ye yardımda bulunacaktı.

1977 - Tenerife faciası: Kanarya Adaları'nın Tenerife Kuzey Havalimanı'nda uçuşa geçmek üzere olan Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, yine havalanmak üzere olan Pan Am'a ait başka bir Boeing ile pistte çarpıştı. Kazada 575 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

1986 - Hayali mobilya davasında 10 yıldır yargılanan Yahya Demirel tahliye edildi.

1987 - 'Hora' (Sismik-1) gemisinin, petrol aramak için Ege'nin uluslararası karasularına açılmasının Yunanistan'ın petrol aramaları için açıkladığı tarihe rastlaması, iki ülkenin silahlı kuvvetlerini alarma geçirdi.

1994 - Eurofighter Typhoon, ilk test uçuşunu yaptı.

1996 - ABD Başkanı Bill Clinton, eşi Hillary Clinton ve kızı Chelsea ile Türkiye'ye geldi.

1999 - Nissan - Renault arasında güç birliği anlaşması imzalandı.

2012 - Türkiye, Şam Büyükelçiliği'nin bütün faaliyetlerini askıya aldı.

DOĞUMLAR

1676 - Francis II Rákóczi, Macar bağımsızlık hareketinin önderi (ö. 1735)

1746 - Carl Bonapart, İtalyan avukat ve diplomat (ö. 1785)

1797 - Alfred de Vigny, Fransız yazar ve şair (ö. 1863)

1814 - Charles Mackay, İskoç şair, yazar, gazeteci ve şarkı yazarıdır (ö. 1889)

1822 - Ahmet Cevdet Paşa, Türk devlet adamı (ö. 1895)

1824 - Virginia Minor, Amerikalı eylemci ve kadınların oy hakkı mücadelesinin öncülerinden (ö. 1894)

1825 - Andrey Dostoyevski, Rus bir mimar, mühendis, memo, bina tamircisi (ö. 1897)

1832 - Paul Arbaud, Fransız kitap koleksiyoncusu ve hayırsever (ö. 1911)

1845 - Wilhelm Conrad Röntgen, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1923)

1847 - Otto Wallach, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1931)

1871 - Heinrich Mann, Alman yazar (ö. 1950)

1879 - Edward Steichen, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1973)

1881 - Arkadiy Timofeyeviç Averçenko, Rus mizah yazarı (ö. 1925)

1886 - Clemens Holzmeister, Avusturyalı mimar ve tasarımcı (ö. 1983)

1886 - Ludwig Mies van der Rohe, Alman mimar (ö. 1969)

1886 - Sergey Mironoviç Kirov, Rus Bolşevik lider (ö. 1934)

1889 - Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk yazar ve Anadolu Ajansı'nın kurucularından (ö. 1974)

1891 - Lajos Zilahy, Macar yazar (ö. 1974)

1893 - Karl Mannheim, Alman sosyolog (ö. 1947)

1897 - Fred Keating, Amerikalı oyuncu (ö. 1961)

1899 - Gloria Swanson, Amerikalı oyuncu (ö. 1983)

1900 - Ethel Lang, 110 yaş üstü yaşayan İngiliz kadın (ö. 2015)

1901 - Eisaku Sato, Japon siyasetçi ve 3 dönem Japonya Başbakanı (ö. 1975)

1902 - Aleksandr Kotikov, II. Dünya Savaşı sonrası 1956-1950 yılları arasında Berlin'den sorumlu askeri yetkili olan Sovyet tümgeneral (ö. 1981)

1912 - James Callaghan, İngiliz politikacı (ö. 2005)

1917 - Cyrus Vance, ABD'nin 57. Dış İşleri Bakanı (ö. 2002)

1920 - Asuman Baytop Türk botanikçi ve eczacı (ö. 2015)

1923 - Louis Simpson, Jamaika asıllı Amerikalı yazar

1924 - Sarah Vaughan, Amerikalı piyanist (ö. 1990)

1927 - Coşkun Kırca, Türk politikacı ve diplomat (ö. 2005)

1927 - Mstislav Leopoldoviç Rostropoviç, Sovyet orkestra şefi ve piyanist (ö. 2007)

1929 - Anne Ramsey, Amerikalı sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu (ö. 1988)

1931 - David Janssen, Amerikalı oyuncu (ö. 1980)

1938 - Kartal Tibet, Türk sinema oyuncusu ve yönetmen

1941 - Ivan Gašparovic, Slovak politikacı

1944 - Yusuf Küpeli, Türk sosyalist siyasetçi, 68 kuşağı öğrenci gençlik önderlerinden ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi kurucularından

1946 - Zeliha Berksoy, Türk tiyatro sanatçısı

1950 - Can Okanar, Türk gazeteci ve televizyoncu

1950 - Native Dancer, ABD doğumlu safkan yarış atı (ö. 1967)

1953 - Adnan Yücel, Türk yazar (ö. 2002)

1963 - Quentin Tarantino, Amerikalı film yönetmeni, oyuncu ve En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi

1967 - Talisa Soto, Amerikalı oyuncu ve model

1970 - Elizabeth Mitchell, Amerikalı oyuncu

1970 - Mariah Carey, Amerikalı şarkıcı

1971 - David Coulthard, İskoç Formula 1 yarışçısı

1972 - Jimmy Floyd Hasselbaink, Hollandalı futbolcu

1974 - Gaizka Mendieta, İspanyol futbolcu

1975 - Fergie, Amerikalı R&B şarkıcısı, oyuncu ve model

1977 - Elías Larry Ayuso, Porto Rikolu basketbolcu

1978 - Marius Bakken, Norveçli atlet

1980 - Harun Can, Türk seslendirmen.

1986 - Manuel Neuer, Alman futbolcu

1988 - Brenda Song, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu

1988 - Jessie J, İngiliz şarkıcı

1993 - Matt Hobden, İngiliz kriketçi (ö. 2016)

1997 - Eda Tuğsuz, Türk atlet

1997 - Lalisa Manoban, Taylandlı k-pop idolü

ÖLÜMLER

1770 - Giovanni Battista Tiepolo, İtalyan ressam (d. 1696)

1850 - Wilhelm Beer, Alman banker, astronom, iş adamı (d. 1797)

1906 - Eugène Carrière, Fransız sembolist ressam ve taşbaskı sanatçısı (d. 1849)

1923 - Ali Şükrü Bey, Türk siyasetçi (d. 1884)

1923 - James Dewar, İskoç kimyacı (d. 1842)

1926 - Georges Vézina, Kanadalı profesyonel bir buz hokeyi kalecisi (d. 1887)

1945 - Halit Ziya Uşaklıgil, Türk yazar (d. 1866)

1968 - Yuri Gagarin, Sovyet kozmonot (d. 1934)

1972 - Maurits Cornelis Escher, Hollandalı ressam (d. 1898)

1976 - Mukağali Makataev, Kazak şair, yazar ve çevirmen (d. 1931)

1981 - Mao Dun, Çinli yazar (d. 1895)

1986 - İhap Hulusi Görey, Türk grafik sanatçısı (d. 1898)

1991 - Aldo Ray, Amerikalı oyuncu (d. 1926)

1993 - Veli Yılmaz, THKO üyesi ve Halkın Kurtuluşu gazetesi Yazı İşleri Müdürü (d. 1950)

1998 - Ferry Porsche, Avusturyalı otomobil üreticisi (d. 1909)

2002 - Billy Wilder, Amerikalı yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü, En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü, En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü sahibi (d. 1906)

2002 - Dudley Moore, İngiliz oyuncu (d. 1935)

2006 - Stanislaw Lem, Polonyalı yazar (d. 1921)

2007 - Paul Lauterbur, Amerikalı bilim adamı (d. 1929)

2010 - Vasili Smislov, Rus satranç oyuncusu (d. 1921)

2017 - Zaida Catalán, İsveçli siyasetçi (d. 1980)

2019 - Türkan Aziz, İlk Kıbrıslı Türk başhemşire (d. 1917)

2020 - Hamid Karvi, Tunus eski başbakanı (d. 1927)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Dünya Tiyatrolar Günü: 1961 yılından beri 48 ülkede her yıl 27 Mart Uluslararası Tiyatro Birliği'nin ulusal merkezlerinin öncülüğünde kutlanıyor.

Dünya Demiryolları Çalışanları Günü