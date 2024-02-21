Tarihte bugün ne oldu? 22 Şubat'ta doğan ünlüler! 22 Şubat'ta ne oldu? 22 Şubat ne günü?

22 Şubat'ta doğan ünlüler! 22 Şubat'ta ne oldu? 22 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 22 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Şubat ne günü? 22 Şubat doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...

22 ŞUBAT TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

22 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1632 - Galileo'nun, "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı eseri yayımlandı.

1819 - İspanya, Florida'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne 5 milyon dolara sattı.

1848 - Paris'te işçiler ayaklandı. İki yıl boyunca Avrupa'yı altüst edecek olan, işçi devrimleri çığırı açıldı.

1855 - Pennsylvania Devlet Üniversitesi kuruldu.

1865 - Tennessee, köleliği yürürlükten kaldıran yeni bir anayasayı kabul etti.

1876 - Johns Hopkins Üniversitesi, Baltimore'da (Maryland) kuruldu.

1889 - ABD Başkanı Grover Cleveland, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Montana ve Washington'ın ABD eyaletlerine katıldığını açıklayan kanunu imzaladı.

1933 - Vagon-Li Şirketi'nde çalışan Naci Bey'e, telefonda Türkçe konuşması nedeniyle; "şirketin resmi dilinin Fransızca olduğu" bildirilerek ceza verildi. Bu durum, Vagon-Li Olayı'nın başlamasına neden oldu.

1942 - Halide Edib Adıvar, "Sinekli Bakkal" adlı romanıyla CHP'nin "Sanat Mükafatı"nı kazandı.

1942 - Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle birlikte intihar etti.

1943 - Beyaz Gül hareketi üyeleri, Nazilerce idam edildi.

1944 - ABD savaş uçakları, Hollanda kentleri Nijmegen, Arnhem, Enschede ve Deventer'i yanlışlıkla bombaladı; sadece Nijmegen'de 800 kişi öldü.

1948 - Üniversitelerarası Kurul toplandı. Kurul'da Ankara Üniversitesi'ndeki "solcu profesörlerin" üniversiteden uzaklaştırılması kararı alındı.

1948 - Çekoslovakya devriminin başlangıcı.

1950 - Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.

1956 - Elvis Presley, "Heartbreak Hotel" adlı şarkısı ile müzik listelerine giriş yaptı.

1958 - Cemal Abdünnasır, Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı seçildi.

1962 - 22 Şubat 1962 ayaklanması: Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları, hükûmet darbesi yapmak istediler, ancak kalkışma bastırıldı, katılan subaylar emekliye sevk edildi. Bazı üst rütbeli subayların ise görev yerleri değiştirildi. Hükûmet, verdiği söz doğrultusunda darbecileri 30 Nisan'da affetti.

1972 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, Çin'i ziyaret etti. Nixon, Ülkenin Birleşmiş Milletler'e (BM) katılması için ısrar etti.

1972 - Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş edebilecekleri ilk "free shop" Yeşilköy Havaalanı'nda açıldı.

1980 - Afganistan'ın başkenti Kâbil'de, Sovyet karşıtı ayaklanmalar üzerine sıkıyönetim ilan edildi.

1980 - Danıştay, polis memurlarının örgütü Pol-Der'le ilgili kapatma kararını durdurdu. Danıştay dernek kapatma ve yasaklama kararını İdare'nin alamayacağını belirtti.

1986 - 12 Eylül sonrasının ilk büyük mitingi İzmir'de yapıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından düzenlenen mitinge, 50 bin işçi katıldı.

1988 - Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, cezaevlerinde tek tip elbise giyme zorunluluğunun kalktığını söyledi.

1991 - Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.

1994 - Somali'deki görevini tamamlayan Türk birliği, Türkiye'ye döndü.

1999 - TV 8 yayın hayatına başladı.

2000 - Diyarbakır'da olay çıkardığı gerekçesiyle yargılanan İtalyan gazeteci Dino Giovanni Frisullo, ifade vermek için geldiği Türkiye'ye alınmayarak sınır dışı edildi.

2002 - Angola'nın isyancı lideri Jonas Savimbi, askeri birliklerce öldürüldü.

2005 - Korn grubunun kurucu iki üyesinden biri olan Brian Welch, dini nedenleri gerekçe göstererek gruptan ayrıldı.

2008 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde üslenmişterör örgütü PKK/KONGRA-GEL mensuplarını etkisiz kılmak ve bölgedeki örgütsel altyapıyı kullanılmaz hale getirmek amacıyla 21 Şubat 2008 günü saat 19.00'dan itibaren Hava Kuvvetleri ile desteklenen bir sınır ötesi kara harekâtı başlattığı açıklandı.

2009 - Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 madenci öldü, onlarcası da galerilerde mahsur kaldı.

22 ŞUBAT'TA DOĞAN ÜNLÜLER

22 Şubatta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

272 - I. Konstantin (Büyük Konstantin), Roma imparatoru (ö. 337)

1040 - Rashi, Yahudi din alimi (ö. 1105)

1302 - Kegen Han, 5. Yuan Hanedanı ve Çin İmparatorudur (ö. 1323)

1403 - VII. Charles, Valois Hanedanı monarkı (ö. 1461)

1514 - I. Tahmasb, Safevî Devleti'nin ikinci Şahı (ö. 1576)

1732 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı (ö. 1799)

1771 - Vincenzo Camuccini, İtalyan ressam (ö. 1844)

1785 - Jean Charles Athanase Peltier, Fransız fizikçi (ö. 1845)

1788 - Arthur Schopenhauer, Alman filozof (ö. 1860)

1809 - Karl Heinzen, Alman devrimci yazar (ö. 1880)

1810 - Frederic Chopin, Polonyalı piyanist ve bestecisi (ö. 1849)

1821 - Ludmilla Assing, Alman yazar (ö. 1880)

1824 - Pierre Janssen, Fransız astronom (ö. 1907)

1840 - August Bebel, Alman sosyal demokrat ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin kurucularından (ö. 1913)

1849 - Nikolay Yakovleviç Sonin, Rus matematikçi (ö. 1915)

1857 - Heinrich Hertz, Alman fizikçi (ö. 1894)

1857 - Robert Baden-Powell, Britanyalı asker, izci lideri ve izciliğin kurucusu (ö. 1941)

1863 - Charles McLean Andrews, Amerikalı tarihçi (ö. 1943)

1875 - Ernst Jaeckh, Alman yazar ve akademisyen (ö. 1959)

1879 - Johannes Nicolaus Brønsted, Danimarkalı fiziksel kimyacı (ö. 1947)

1879 - Norman Lindsay, Avustralyalı heykeltıraş, gravürcü, ressam, yazar, sanat eleştirmeni ve çizer (ö. 1969)

1880 - James Reese Europe, Amerkalı Ragtime ve erken Caz bestecisi, grup lideri ve aranjör (ö. 1919)

1882 - Eric Gill, Britanyalı bir heykeltıraş ve yazı karakteri tasarımcısı (ö. 1940)

1886 - Hugo Ball, Alman yazar ve şair (ö. 1927)

1889 - R.G. Collingwood, İngiliz filozof ve tarihçi (ö. 1943)

1891 - Vlas Çubar, Bolşevik devrimci (ö. 1939)

1891 - Ekrem Cemilpaşa, Kürt siyaset adamı (ö. 1974)

1895 - Víctor Raúl Haya de la Torre, Perulu politikacı (ö. 1979)

1897 - Leonid Govorov, Yüksek Sovyet üyesi ve Savunma Bakanı yardımcısı (ö. 1955)

1898 - Karl Koller, Nazi Almanyası'nın Luftwaffe Genelkurmay Başkanı (ö. 1951)

1900 - Luis Buñuel, İspanyol yönetmen ve senarist (ö. 1983)

1909 - Aleksandr Peçerskiy, 14 Ekim 1943 tarihinde Nazilerin Sovyet savaş esirlerine karşı işledikleri suçlardan kurtulup Sobibor İmha Kampından kitlesel kaçışın organizatörlerinden biri olan önder (ö. 1990)

1915 - Suavi Tedü, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist (ö. 1959)

1921 - Giulietta Masina, İtalyan aktris (ö. 1994)

1921 - Jean-Bédel Bokassa, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Başkanı (ö. 1996)

1932 - Ted Kennedy, ABD Massachusetts senatörü (ö. 2009)

1937 - Ege Bagatur, Türk siyasetçi (ö. 1990)

1938 - Taha Yasin Ramazan, Iraklı siyasetçi (ö. 2007)

1942 - Paulo Henrique Amorim, Brezilyalı gazeteci (ö. 2019)

1942 - Lige Clarke, Amerikalı LGBT hakları eylemcisi ve gazeteci (ö. 1975)

1943 - Horst Köhler, Alman ekonomist ve politikacı (eski IMF Başkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı)

1943 - Terry Eagleton, İrlanda asıllı İngiliz akademisyen, yazar ve edebiyat kuramcısı

1944 - Jonathan Demme, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist (ö. 2017)

1949 - Niki Lauda, Avusturyalı Formula 1 pilotu (ö. 2019)

1950 - Julie Walters, İngiliz oyuncu

1951 - Leman Sam, Türk şarkıcı

1958 - Şaban Dişli, Türk siyasetçi

1962 - Steve Irwin, Avustralyalı belgesel filmci ve Timsah avcısı (ö. 2006)

1963 - Jan Olde Riekerink, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör

1964 - Mesut Akusta, Türk oyuncu

1968 - Jeri Ryan, Amerikalı oyuncu

1969 - Joaquín Cortés, İspanyol balet, flamenko dansçısı ve aktör

1972 - Duane Swierczynski, Amerikalı gazeteci ve yazar

1974 - James Blunt, İngiliz şarkıcı ve besteci

1975 - Drew Barrymore, Amerikalı sinema oyuncusu

1976 - Bülent Seyran, Türk tiyatro, sinema, dizi ve reklam oyuncusu

1977 - Hakan Yakın, Türk asıllı İsviçreli futbolcu

1977 - Tolga Özkalfa, Türk futbol hakemi

1983 - Alanzinho, Brezilyalı futbolcu

1986 - Rajon Rondo, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1987 - Han Hyo-joo, Güney Koreli oyuncu

1989 - Franco Vázquez, Arjantinli futbolcudur

1991 - Dilara Tongar, Türk basketbolcu

1992 - Li Shanshan, Çinli artistik jimnastikçi

22 ŞUBAT'TA VEFAT EDENLER

22 Şubat'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

970 - I. García Sánchez, ortaçağ Pamplona kralı (925 – 970) (d. 919)

1297 - Cortonalı Margherita, bir İtalyan azize ve mistik (d. 1247)

1371 - II. David, İskoçya kralı (d. 1324)

1512 - Amerigo Vespucci, İtalyan tüccar ve kâşif (d. 1454)

1636 - Santorio Santorio, İtalyan hekim (d. 1561)

1690 - Charles Le Brun, Fransız ressam (d. 1619)

1727 - Francesco Gasparini, İtalyan barok bestecisi (d. 1661)

1797 - Baron Münchausen, Alman yazar (d. 1720)

1810 - Charles Brockden Brown, Amerikalı romancı ve gazete yazarı (d. 1771)

1816 - Adam Ferguson, İskoç Aydınlanmasının filozofu ve tarihçi (d. 1723)

1827 - Charles Willson Peale, Amerikalı ressam, asker ve doğabilimci (d. 1741)

1868 - Emmanuele Antonio Cicogna, İtalyan bibliyograf, rahip, hukukçu (d. 1789)

1875 - Jean-Baptiste-Camille Corot, Fransız izlenimci ressam (d. 1796)

1875 - Charles Lyell, İskoç jeolog (d. 1797)

1890 - Dimitri Bakradze, Gürcü tarihçi, arkeolog ve etnograf (d. 1826)

1913 - Ferdinand de Saussure, İsviçreli dil bilimci (dilin yapısı konusundaki görüşleriyle 20. yüzyıl dil biliminin temellerini atan) (d. 1857)

1913 - ?Francisco I. Madero??, Meksikalı siyasetçi, Meksika devlet başkanı ve yazar (d. 1873)

1919 - Francisco Pascasio Moreno, Arjantinli kaşif, antropolog ve jeolog (d. 1852)

1920 - Mardiros Mınakyan, Ermeni asıllı Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni (d. 1839)

1923 - Théophile Delcassé, Fransız devlet adamı (d. 1852)

1942 - Vera Viktorovna Timanova, bir Rus piyanisttiydi (d. 1855)

1942 - Stefan Zweig, Avusturyalı yazar (intihar) (d. 1881)

1975 - Nejdet Sançar, Türk eğitimci ve yazar (d. 1910)

1975 - Mordechai Namir, İsrailli politikacı (d. 1897)

1976 - Michael Polanyi, Macar felsefeci (d. 1891)

1980 - Oskar Kokoschka, Avusturyalı ekspresyonist ressam, şair ve oyun yazarı (d. 1886)

1985 - Efrem Zimbalist, Rus keman virtüözü, besteci ve orkestra yönetmeni (d. 1889)

1987 - Andy Warhol, Amerikalı Pop Art sanatçısı (d. 1928)

1988 - Cavit Çağla, Türk besteci

1992 - Markos Vafiadis, Yunanistan Komünist Partisi kurucularından ve Yunan İç Savaşı'ında Demokratik Ordu komutanlarından (d. 1906)

2002 - Chuck Jones, Amerikalı animatör, senarist, film yapımcısı ve film yönetmeni (d. 1912)

2003 - Daniel Taradash, Amerikalı senarist (d. 1913)

2004 - Roque Máspoli, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör (d. 1917)

2005 - Simone Simon, Fransız oyuncu (d. 1910)

2006 - Suzan Kahramaner, Türkiye'nin ilk kadın matematikçilerinden (d. 1913)

2007 - Dennis Johnson, eski Amerikalı profesyonel basketbolcudur (d. 1954)

2009 - Turgut Cansever, Türk mimar ve yazar (d. 1921)

2012 - Yusuf Kurçenli, Türk film yönetmeni ve senarist (d. 1947)

2013 - Enver Ören, Türk akademisyen, iş adamı ve İhlas Holding'in kurucusu (d. 1939)

2014 - Charlotte Dawson, Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı manken ve Tv sunucusu (d. 1966)

2015 - Chris Rainbow, İskoç rock şarkıcısı (d. 1946)

2016 - Cristiana Corsi, İtalyan tekvandocu (d. 1976)

2016 - Yolande Fox, Amerikalı model ve opera şarkıcısı (d. 1928)

2016 - Cara McCollum, Amerikalı gazeteci, model (d. 1992)

2016 - Douglas Slocombe, İngiliz görüntü yönetmeni (d. 1913)

2017 - Kenneth Arrow, Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1921)

2017 - Ricardo Domínguez, Meksikalı boksördür (d. 1985)

2017 - Fritz Koenig, Alman heykeltıraştır (d. 1924)

2017 - Nikos Koundouros, Yunan film yönetmeni (d. 1926)

2017 - Aleksey Petrenko, Sovyet-Rus tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1938)

2018 - Nanette Fabray, Amerikalı oyuncu ve komedyendir (d. 1920)

2018 - Forges, İspanyol grafik sanatçısı, animatör ve çizerdir (d. 1942)

2018 - László Tahi Tóth, Kossuth Ödülü sahibi Macar tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1944)

2018 - Richard E. Taylor, Kanadalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1929)

2019 - Jeff Adachi, Japon asıllı Amerikalı siyasetçi, aktivist ve hukukçudur (d. 1959)

2019 - Frank Ballance, Amerikalı siyasetçi ve hukukçudur (d. 1942)

2019 - Victor J. Banis, Amerikalı yazar (d. 1937)

2019 - Clark James Gable, Amerikalı oyuncu, model ve yapımcıdır (d. 1988)

2019 - Brody Stevens, Amerikalı tanınmış stand-up komedyen ve oyuncu (d. 1970)

2019 - Morgan Woodward, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

2020 - Krishna Bose, Hint kadın siyasetçi, eğitimci, yazar (d. 1930)

2020 - June Dally-Watkins, Avustralyalı kadını, eğitimci ve model (d. 1927)

2020 - Maryan Plakhetko, Ukraynalı-Sovyet eski profesyonel futbolcudur (d. 1945)

2020 - B. Smith, Amerikalı lokantacı, manken, yazar, iş insanı ve televizyon sunucusuydu (d. 1949)

2021 - Luca Attanasio, İtalyan diplomat (d. 1977)

2021 - Raymond Cauchetier, Fransız bir fotoğrafçıydı (d. 1920)

2021 - Hipólito Chaiña Contreras, Perulu siyasetçi ve fizikçi (d. 1954)

2021 - Lawrence Ferlinghetti, Amerikalı şair ve ressam (d. 1919)

2021 - Yekaterina Gradova, Sovyet-Rus aktris (d. 1946)

2021 - Anis el-Nakkaş, Lübnanlı bir gerilla savaşçısı (d. 1951)

22 ŞUBAT NE GÜNÜ?

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