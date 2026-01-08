Haberler

Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler
Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturmada soygunun adım adım nasıl yapıldığı tespit etti. Adli emaneti soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıktı. Timurtaş'ın altınları ve gümüşleri çeteye verdiği daha sonra 12 araçlık konvoyla Doğubayazıt'a götürdükleri belirlendi. Ayrıca çalınan 25 kilodan sadece 9 gram el geçirildi.

  • Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı.
  • Çalınan altın ve gümüşler 12 araçlık konvoyla Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine götürüldü.
  • Soygunla ilgili operasyonda ele geçirilen altın miktarı 9 gram oldu.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıktı. Çaldıkları altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Doğubayazıt'a götürdükleri belirlendi.

İŞTE SOYGUNUN 3 ORGANİZATÖRÜ

Savcılık yaptığı araştırmalarda soygunun adım adım nasıl planlandığını tespit etti. Yapılan kamera çalışmalarında, adliye soygununa katılan 3 isim daha belirlendi. Bu isimler Muhammet Seferoğulları, Muhammed Efe ve Metin Sonar'dı. Timurtaş'tan altınları alan bu üç isim altınları kuyumcularda bozdurarak, kendilerine lüks araçlar aldı. Bu 3 şüpheli, soyguna dolaylı yoldan katılan diğer şahıslara ise 200 bin euro para dağıttı.

12 ARAÇLIK KONVOYLA DOĞUBEYAZIT'A GİTTİLER

Yapılan incelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldı. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu, galeri bünyesinde araçlar satın alındığı tespit edildi. Altınları bozdurdukları paralar ile 4 adet özel koruma kiralayıp, altınları bozdurmalarından elde ettikleri deste deste eurolar ve bir kısım altınları bu araçlara doldurdu. İstanbul'dan yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki memleketleri Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine 12 araçlık konvoy halinde hareket ettiler.

AŞİRET BAĞLANTISI ÇIKTI

Doğubeyazıt'a ulaşan konvoyla birlikte, burada kendi aşiretlerinden bir çok şahsı, çaldıkları paralarla otellerde ağırlayıp, konaklattılar. Tam bozduramadıkları altınların bir kısmını da Doğubeyazıt'ta bulunan "Koç Kuyumculuk" isimli kuyumcuda bozdurmaya devam ettiler.

SOYGUNU ORGANİZE EDEN DE ADLİYE BAHÇESİNDEYMİŞ

Organize soygunu yönlendiren kişi olan Muhammed Seferoğulları'nın soygun sırasında araçta beklediği, kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olduğu öğrenildi. Seferoğulları'nın kız arkadaşı Elif Dölçek'in de 'para aklama' suçundan tutuklandığı, adliye dışında araçta bekleyen şüphelilerden Metin Soner'in de tutuklanan isimler arasında yer aldığı bildirildi. Konvoyda kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketi sahibi Burak Çiçek ve paranın aklanmasına aracılık eden Gülsüm Varol'un da tutuklandığı bildirilirken, tüm hırsızlığın firari memur Erdal Timurtaş'ın üzerine kalmasının amaçlandığı saptandı. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.

25 KİLO ALTINDAN SADECE 9 GRAM ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda ele geçirilen altın miktarının sadece 9 gram olduğu, hesaplarında ise 677 bin 695 lira ele geçirildiği öğrenildi. Konvoyda kullanılan 12 araca el konuldu. Altınların bozdurulması sonrası satın alınan 4 lüks araca da el konulduğu belirlendi.

ORGANİZATÖRLER ARANIYOR

Soygunu organize eden ve konvoyun başındaki isimler olan Muhammed Seferoğulları, Muhammed Efe, Cahit Polat, Feyyaz Dinç ve Ahmet Dinç'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan denetimlerde, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi. Savcılığın durumu tespit etmesinin ardından, Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtukları ortaya çıktı. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, odanın anahtarına sahip olduğu belirlenen adli emanet sorumlusu Kemal D., düzenlenen ilk operasyonda tutuklandı. Olaya ilişkin gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K., Zeynep V., Eyüp İ.S., Gülsüm V. ve Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüpheliler Burak Ç., Mehmet T. ve Mehtap S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 5 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

