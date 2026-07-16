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YÖK, depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı

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YÖK, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı. Karar, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri kapsıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Kurul, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı.

Karar, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olmuştu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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