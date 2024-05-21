Taksiye aldığı müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı! Olay ne, nerede oldu?

Bursa'da taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalandı. Taksiye aldığı müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı! Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE?

Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki saldırgan, taksi şoförü Yüksel'i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OLAY NEREDE OLDU?

Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI MI?

Olay yerinden kaçan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından aranmaya devam ediyor.