Survivor Hilmi Cem'in kim olduğu merak ediliyor. Survivor'ın son bölümünde gerçekleşen zorunlu vedalar sonrası yarışmaya üç isim dahil oldu. Bu isimlerden biri olan Hilmi Cem'in de kim olduğu araştırılıyor.Survivor Hilmi Cem kaç yaşında, nereli? Sevgilisi var mı? Detaylar haberimizde...

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle tanandı. Ardından, 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.

SURVIVOR HİLMİ CEM'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Bir süredir Pırıl Atasev ile ilişkisi olan Hilmi Cem İntepe, sevgilisi ile olan anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Survivor kadrosuna sonradan dahil olan Hilmi Cem'in gidişi sonrası sevgilisinden de paylaşım geldi. Atasev, instagram hesabından, 'Ve evet, o gün gerçekten de geldi. Hayatın bize sunduğu her şeye kollarımızı açtık ve bekliyoruz. Çokça heyecan bolca ağlamayla uğurluyorum.. Sürprizlerle dolu bu yolculuğun her dakikasında seninle olacağız sevgilim. Seninle gurur duyuyorum ve evimize kupayla döneceğin günü bekliyorum. 'Sen zaten bir efsanesin, efsane kalacaksın.' açıklamasında bulundu.