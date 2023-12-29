Suudi hükümetinin, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcuların İstiklal Marşı'nı okumasına izin vermeyeceği iddialarına TFF'den yanıt geldi. Açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" denildi. Peki, Süper Kupa Finali istiklal marşı okuyan kim, Norm Ender kimdir?

SÜPER KUPA FİNALİ OYNANACAK MI?

Suudi hükümetinin, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk pankartı ve tişörtü ile çıkmasına ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediği öne sürüldü. İki kulübün yasağın kaldırılmasını talep ettikleri ve taleplerin kabul görmemesi durumunda sahaya çıkmama kararı aldıkları ifade edilirken TFF'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

TFF İDDİALARI YALANLADI: MAÇ, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞIMIZ İLE BAŞLAYACAK

TFF'den konuyla iligli yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Basın Mensupları, Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz. Türkiye Futbol Federasyonu"

GELİŞMEYİ FENERBAHÇE BAŞKANI KOÇ DUYURDU

Riyad'daki Süper Kupa finalinde yaşanan krizi ilk duyuran isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç, karşılaşmaya Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankartla çıkmak istediklerini belirterek "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

GALATASARAY: İSTİKLAL MARŞI OKUNMAZSA MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ

Gazeteci Nevzat Dindar'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız" dedi.

"ATATÜRK" ETİKETİ TWITTER'DA TT OLDU

Süper Kupa finali öncesi yaşanan kriz sosyal medya platformu X'te de gündem oldu. Yüzlerce kullanıcının konuyla ilgili yorumları sonrası "Atatürk" etiketi kısa sürede TT oldu.

SÜPER KUPA FİNALİ İSTİKLAL MARŞI OKUYAN KİM?

Suudi hükümetinin, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcuların İstiklal Marşı'nı okumasına izin vermeyeceği iddialarına TFF'den yanıt geldi. Açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" denildi.

NORM ENDER KİMDİR?

Doğum adı: Ender Eroğlu

Diğer adları: Norm Ender/Norm Life/Ender

Doğum:25 Mart 1985 (35 yaşında)

Nereli: Bornova, İzmir, Türkiye

Tarzı: Hip hop/Rap

Mesleği: Şarkıcı/Rapçi/Söz Yazarı

10 yaşında Cartel müzik grubu sayesinde rap müzik ile tanışan Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi.1999 yılında Erman Altınoğlu ile birlikte Norm grubunu kurdu. 2001 yılında ilk rap şarkısını profesyonel olarak çıkardı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir iline geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazmıştır. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Herşey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren En Çekici Manken adlı bir rap parçası söylemiştir. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekmiştir. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıklamıştır. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren "Eksik Etek" şarkısıyla sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer almıştır. Şarkının sözleri kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik içerdiği gerekçesiyle eleştirildi.

Norm Ender ilk albümünü çıkarmasının ardından, pek çok televizyon kanalında kendisiyle röportajlar yapılmıştır.

Rap müziğe bir süre ara veren Ender, 2017'de EMI-Universal Müzik Türkiye etiketi ile bir albüm daha çıkardı.