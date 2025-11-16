Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

İstanbul Fatih'te yer alan bir otelde konaklayan ve zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3) ve anneleri Çiğdem Böcek'in (27) ölümü ile babaları Servet Böcek'in (38) bilinci kapalı bir şekilde tedavi görmesine neden olan olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin gündemine oturan gizemli olayla ilgili "Böcek ailesine ne oldu?" sorusu henüz netlik kazanmamışken ailenin konakladığı otelde kalan ve fenalaşan iki turistin ardından bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan, soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

OTELDE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde 11 Kasım'da ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi.

İLAÇLAMADA TARIMSAL MADDE ŞÜPHESİ

İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

OTEL BOŞALTILDI VE MÜHÜRLENDİ

Polisin oteldeki incelemeleri gün boyunca sürdü. Ekipler, otelde detaylı incelemeler yaparken, çalışmalar akşam saatlerinde sona erdi. Oteldeki müşteriler ise tahliye edildi.

Diğer yandan, Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 2 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı. Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.

AYNI OTELDE BİR ŞOK DAHA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner X hesabından yaptığı açıklamada, "Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Fatih'te konakladıkları otelden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran iki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleridevam etmektedir.

Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır." ifadelerini kullandı.