SON DURUM|| İBB BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2023-2024! İBB bursu kaç günde açıklanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek amacıyla verilecek olan İBB bursuna başvuru yapan adaylar 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? gencuniversiteli.ibb.istanbul İBB bursu kazananlar ne zaman belli olacak? araması yapıyor. Peki, İBB Bursu ne zaman açıklanacak 2023? İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2023-2024! İBB bursu kaç günde açıklanır? İBB burs sonuçları son durum ne? İşte detaylar…

2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde yer alıyor. Sona eren İBB burs başvurularının ardından öğrenciler burs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki,İBB Bursu ne zaman açıklanacak 2023? İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2023-2024! İBB bursu kaç günde açıklanır? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? İBB burs sonuçları son durum ne? İşte detaylar…

İBB BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023

İBB burs sonuçları 20 Ekim Cuma günü sona erdi. Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 16 Ekim'de sona ermiş ve Aralık ayında sonuçlar açıklanmıştı. Sonuçların 11-15 Aralık arasında açıklanması beklenmektedir.

İBB BURSU KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs başvurularının değerlendirme süreci 25 günü aştı. Burs değerlendirme işlemleri tamamlandığında elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. İBB burs başvuru sonuçları 20 Ekim Cuma günü itibarıyla sona erdi ancak henüz sonuçlar resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl başvuruların 16 Ekim'de sona erdiği ve sonuçların Aralık ayında açıklandığı düşünüldüğünde, bu yılın sonuçlarının 11-15 Aralık tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023-2024

Başvuru sonuçları İstanbul Senin uygulaması ve https://gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bursu hak kazanan öğrenciler haberimizi takip ettiği takdirde buradan duyuru yapılacaktır.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *,

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

2023-2024 İBB BURS ÜCRETLERİ KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında desteklenen öğrencilere toplamda 6 bin lira burs sağlamıştı. Bu dönemde burs almaya hak kazanan öğrencilere ise üç ayrı taksitte toplamda 2.500 TL ödeme yapılacak. Toplam burs miktarı ise 7.500 TL olarak belirlendi.