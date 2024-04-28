Üye Girişi
Haberler

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afad ve Kandilli Rasathanesi 28 Nisan Pazar gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan İzmir'de deprem mi oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi 28 Nisan Pazar gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler İstanbul Kandilli Deprem Ankara İzmir AFAD Gündem Gündem Yaşam Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Ç.Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Ankaragücü maçı şifresiz mi? Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Nisan Pazar günün maçları nereden izlenir? Göztepe Süper Lig'e çıktı mı 2024? Furkan sakatlandı mı? 28 Nisan Pazar Survivor Furkan'a ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Pazar 2024? Survivor kim kazandı? 28 Nisan Pazar Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title