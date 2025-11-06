SON DEPREMLER! 6 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, kısa sürede gündemin merkezine yerleşti. Özellikle farklı illerde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli panik yaratırken, sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" paylaşımları art arda gelmeye başladı. Resmî kurumların yaptığı açıklamalar, depremin büyüklüğü ve merkez üssüne dair belirsizlikleri ortadan kaldırarak kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat boyunca izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, kurumların gelişmiş veri merkezlerinde anlık olarak analiz edilerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde yayılmış sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan "Son Depremler" listesi, vatandaşların güncel verilere kolayca erişmesini sağlarken, uzmanlar için de önemli bir analiz ve değerlendirme kaynağı olma özelliğini koruyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem listelerinde, sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler düzenli olarak güncelleniyor. Bu veriler, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırırken, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesine de katkı sağlıyor. AFAD, yıl boyunca afet farkındalığını artırmak amacıyla eğitim, tatbikat ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

06 KASIM 2025'TE DEPREM Mİ OLDU?

0 6 Kasım 2025 Perşembe sabahı Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşlarda kısa süreli endişe yarattı. Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüyle ilgili bilgiler kısa sürede araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

Kurumlar tarafından yapılan açıklamalarda, meydana gelen depremlere ilişkin teknik detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer, vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarılarda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin güncellediği "Son Depremler" listesi, Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılara dair en güvenilir verilere erişim imkânı sunarken, uzmanlar için de önemli bir analiz kaynağı olmaya devam ediyor.