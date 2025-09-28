SON DEPREMLER! 28 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. 28 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen son deprem, kamuoyunda merak uyandırdı. "Bugün deprem mi oldu?" sorusu, vatandaşlar tarafından gün boyu araştırılıyor. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken sarsıntıya dair detaylar, resmi kurumlar tarafından paylaşılmaya başlandı. Peki, 28 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

28 EYLÜL 2025'TE DEPREM MEYDANA GELDİ Mİ?

Günün erken saatlerinde veya öğleye doğru hissedilen sarsıntı, özellikle bazı bölgelerde kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne dair verileri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaştı. Her iki kurumun internet siteleri üzerinden yayımlanan verilerle birlikte, depremin detayları da netleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip etmekte ve düzenli şekilde yayımlamaktadır. Kurumun resmi sitesinde, son 500 depreme dair saat, büyüklük, derinlik ve konum bilgileri yer almakta olup, vatandaşlar bu verilere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrası, Kandilli'nin listesi yoğun şekilde ziyaret edilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye genelinde yaşanan tüm sismik hareketleri 7 gün 24 saat kesintisiz izlemekte ve elde ettiği bilgileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. Aynı zamanda AFAD, yalnızca veri sağlamakla kalmayıp, afet bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim, seminer ve saha uygulamaları da gerçekleştirmektedir. Depremlerle ilgili en güncel verilere AFAD'ın resmi internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

26 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

28 Eylül itibarıyla güncellenen listelerde, 26 Eylül 2025 tarihinde de çeşitli büyüklüklerde depremlerin meydana geldiği görülmektedir. Ancak bu depremlerin çoğu hissedilmeyecek büyüklükte olup, büyük çapta bir hasara yol açmamıştır. AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan arşiv kayıtlarında bu tarihli sarsıntılara ait veriler ayrıntılı olarak incelenebilir.