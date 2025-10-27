Haberler

SON DEPREMLER! 27 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 27 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Günün erken saatlerinde gerçekleşen deprem, hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlarda kısa süreli bir endişe oluşturdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne dair bilgileri hızla paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, 27 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk bilgiler, vatandaşların ilgisini yoğun şekilde çekti. Sarsıntının net olarak hissedildiği bölgelerde kısa süreli paniğe yol açan olay, sosyal medyada hızla gündem oldu. Resmî kurumların yayımladığı güncel veriler, kamuoyundaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak duruma açıklık getirdi. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen her deprem, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve vatandaşlarla paylaşılıyor.

SON DEPREMLER! 27 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgi akışı sağlıyor. Kurum, ayrıca afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve bilinçlendirme projeleri yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ederek değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlıyor hem de uzmanların risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

SON DEPREMLER! 27 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

27 EKİM 2025'TE DEPREM Mİ OLDU?

27 Ekim 2025 Pazartesi sabahı bazı bölgelerde hafif şiddetli bir deprem yaşandı. Sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından belirgin şekilde hissedildi.

Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla gündeme taşındı. Vatandaşlar yaşadıkları anları paylaşarak bilgi almaya çalışırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD da depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili ilk verileri kısa süre içinde kamuoyuna duyurdu. Bu sayede merak edilen sorulara yanıt bulunurken, yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçilmiş oldu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

İşsizlik oranı belli oldu
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.