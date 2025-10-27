SON DEPREMLER! 27 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk bilgiler, vatandaşların ilgisini yoğun şekilde çekti. Sarsıntının net olarak hissedildiği bölgelerde kısa süreli paniğe yol açan olay, sosyal medyada hızla gündem oldu. Resmî kurumların yayımladığı güncel veriler, kamuoyundaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak duruma açıklık getirdi. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen her deprem, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve vatandaşlarla paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgi akışı sağlıyor. Kurum, ayrıca afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve bilinçlendirme projeleri yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ederek değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlıyor hem de uzmanların risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

27 EKİM 2025'TE DEPREM Mİ OLDU?

27 Ekim 2025 Pazartesi sabahı bazı bölgelerde hafif şiddetli bir deprem yaşandı. Sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından belirgin şekilde hissedildi.

Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla gündeme taşındı. Vatandaşlar yaşadıkları anları paylaşarak bilgi almaya çalışırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD da depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili ilk verileri kısa süre içinde kamuoyuna duyurdu. Bu sayede merak edilen sorulara yanıt bulunurken, yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçilmiş oldu.