SON DEPREMLER! 22 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk veriler, kamuoyunda yoğun ilgiyle karşılandı. Özellikle sarsıntının etkili hissedildiği bölgelerde kısa süreli panik yaşanırken, sosyal medya platformlarında konu hızla gündeme taşındı. Resmi kurumların sunduğu güncel bilgiler, merak edilen sorulara yanıt vererek belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketliliği anlık olarak izliyor ve kamuoyunu düzenli biçimde bilgilendiriyor.

22 Ekim sabahında İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, son depremlerle ilgili güncel verilere ulaşmak için Kandilli ve AFAD'ın resmi internet sitelerine yöneldi. Bu kurumlar tarafından yayınlanan deprem verileri, sadece halkı bilgilendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bilimsel araştırmalara da katkı sağlıyor ve afet farkındalığını artırıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen depremlerle ilgili olarak büyüklük, derinlik, merkez üssü gibi teknik detayları hızlı ve şeffaf bir şekilde paylaşarak toplumda güvenilir bir bilgi akışı sağlıyor.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, gelişmiş sismik ölçüm teknolojileri sayesinde yer hareketlerini anında tespit ediyor ve detaylı analizler sunuyor. Her iki kurumun internet sitelerinde yayımlanan "son depremler" listesi, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor.

22 EKİM 2025DEPREM Mİ OLDU?

22 Ekim 2025 sabah saatlerinde İstanbul'da yaşanan hafif şiddetli deprem, özellikle yüksek katlı binalarda hissedildi ve kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı.

Sarsıntının ardından sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" sorusu gündeme otururken, kullanıcılar yaşadıkları anları anlık olarak paylaşmaya başladı. Kısa süre içinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi bilgiler sayesinde depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği netlik kazandı.

Yapılan bu açıklamalar, halk arasında oluşabilecek bilgi kirliliğini önleyerek güvenilir bilgiye erişimi sağladı. Depreme dair tüm detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.