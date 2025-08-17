SON DEPREMLER! 17 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 17 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye genelinde herhangi bir büyük deprem meydana gelmedi. Ancak, kabine toplantısı kadar dikkat çeken ve kamuoyunun gündeminde yer edinen son büyük sarsıntı 10 Ağustos'ta Balıkesir'de yaşandı. İşte detaylar…

DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 20.45 civarında 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalar kadar dikkat çeken bu deprem, çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde vatandaşlar panikle sokaklara döküldü.

Depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. AFAD ve Kandilli verilerine göre, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, geniş bir bölgede hissedildi. Kabine toplantısı öncesi değerlendirmelerde bulunan yetkililer, depremin büyüklüğüne rağmen hızlı müdahale sayesinde can kaybının artmasının önüne geçildiğini belirtti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili en güncel ve doğru bilgileri halkla anında paylaşmaya devam ediyor. Teknolojik altyapısı sayesinde deprem verilerini hızlı bir şekilde analiz eden AFAD, yaşanan her sarsıntıyı titizlikle takip ederek, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla bilgileri kamuoyuna zaman kaybetmeden ulaştırıyor. Bu sayede toplumun depremle ilgili gelişmelerden haberdar olması ve gerekli önlemleri alması hedefleniyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem verilerini vatandaşlara hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırıyor. Bölgesel deprem hareketlerini yakından takip eden kurum, internet sitesi üzerinden son 500 deprem kaydını kamuoyuna açık şekilde sunuyor.