SON DEPREMLER! 1 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü vatandaşların ilgisini çekti. Konuyla ilgili tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır. Peki, 1 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak izlemekte ve elde ettiği verileri kamuoyuna şeffaf şekilde sunmaktadır. Özellikle hissedilen depremler sonrasında vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesi aracılığıyla güncel bilgilere ve son 500 depremin detaylarına kolaylıkla ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik faaliyetleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak izlemekte ve topladığı verileri düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, toplumda afet farkındalığını artırmak için eğitimler, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

