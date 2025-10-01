Haberler

SON DEPREMLER! 1 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 1 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel açıklamalarına göre, bugün bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü merak edilirken, yaşanan gelişmeler kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. Yetkili kurumların bildirimleri yakından takip ediliyor. Peki, 1 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü vatandaşların ilgisini çekti. Konuyla ilgili tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır. Peki, 1 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak izlemekte ve elde ettiği verileri kamuoyuna şeffaf şekilde sunmaktadır. Özellikle hissedilen depremler sonrasında vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesi aracılığıyla güncel bilgilere ve son 500 depremin detaylarına kolaylıkla ulaşabilmektedir.

SON DEPREMLER! 1 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik faaliyetleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak izlemekte ve topladığı verileri düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, toplumda afet farkındalığını artırmak için eğitimler, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

SON DEPREMLER! 1 Ekim deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

1 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak izleyip, topladıkları verileri hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuna sunmaktadır. Bu kurumlar, sadece deprem verisi sağlamakla kalmayıp, afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirmektedir.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Görüntüler turizm cennetimizden! Sel sularında böyle yürüdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.