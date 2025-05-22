Son dakika deprem mi oldu? 22 Mayıs deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem mi oldu? 22 Mayıs deprem oldu mu, kaç şiddetinde?
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22 Mayıs deprem sabah saatlerinde Ege Denizi açıklarında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde hissedilen sarsıntılar, birçok vatandaşı "Son dakika deprem mi oldu?" sorusunu sormaya yöneltti. Özellikle Muğla, Bodrum, Alanya ve Antalya gibi kıyı şehirlerinde hissedilen 22 Mayıs deprem, bölge halkı arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

"22 Mayıs deprem oldu mu, kaç şiddetindeydi?" sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli'nin resmi sitelerinde yayımlanan bilgiler, vatandaşların anlık gelişmeleri takip etmesini sağlıyor. Peki, 22 Mayıs deprem Türkiye'de hangi illerde hissedildi?

DEPREM Mİ OLDU?

Sabah saatlerinde meydana gelen 22 Mayıs deprem, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında net şekilde hissedildi. Muğla, Bodrum, Marmaris, Alanya ve Antalya gibi turistik bölgelerde vatandaşlar sarsıntının ardından sokaklara çıktı. Sosyal medya platformlarında deprem anına ait görüntüler paylaşılmaya başladı.

Son dakika deprem mi oldu? 22 Mayıs deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

DEPREM OLDU MU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD, 22 Mayıs deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir durumun şu ana kadar bildirilmediğini açıkladı. Ancak uzmanlar, 6.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntıların yaşanmasının oldukça olası olduğunu vurguluyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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