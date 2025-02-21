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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 21 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 21 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
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Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 21 Şubat 2025 Cuma günü gerçekleşen depremleri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul'da deprem hissedildi mi? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta şiddetli depremlerin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 21 Şubat 2025 itibarıyla yaşanan son depremleri listeleyerek vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 21 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Kandilli Rasathanesi depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 21 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD son dakika depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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