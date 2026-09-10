Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz'ün 6 Eylül 2026'da Van'ın Tuşba ilçesinde gerçekleştirdiği düğün, yüksek miktardaki altın ve paralarla gündeme gelmişti.

Düğünün ardından Tançalan hakkında başlatılan adli süreç tutuklama kararıyla sonuçlanırken, dosyada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı.

TANÇALAN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında internet ortamındaki içeriklerle bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Tançalan'ı Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR İÇİN MASAK'TAN İNCELEME İSTENDİ

Tançalan'ın emniyetteki işlemleri sürerken kamuoyuna yansıyan görüntüler ve düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma da başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilirken, düğünde görülen altınların ve paraların kaynağı mercek altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tançalan, savcılık ifadesi sonrası "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR TEK TEK TUTANAĞA GİRDİ

Mali inceleme, çiftin 6 Eylül 2026'da Van'ın Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerindeki "Parla Delux" isimli düğün salonunda gerçekleştirdiği düğünü de kapsadı.

Hazırlanan tutanakta Çağla Öz Tançalan'ın üzerinde altın görünümlü büyük kolye, iki kolunda büyük altın bileklikler, çok sayıda bilezik, kolyeler, büyük küpeler ve altın taç niteliğindeki ziynet eşyalarının bulunduğu kaydedildi.

Düğünle ilgili bazı içeriklerde kullanılan "kilosu kadar altın takıldı" ifadesi de incelemeye yansıdı.

DÖVİZ VE TÜRK LİRASI DA İNCELEMEDE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin tutanağında yalnızca ziynet eşyaları yer almadı. Çiftin üzerine yüksek miktarda döviz ve Türk Lirası banknotlarının da takı şeklinde takıldığı kaydedildi.

Ekipler, düğünde görülen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasını çiftin mali profiliyle birlikte değerlendirmek üzere kayıt altına aldı.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" DEĞERLENDİRMESİ

KOM ekiplerinin hazırladığı belgede düğünün "hayatın olağan akışına aykırı şekilde düzenlendiği" yönünde değerlendirme yapıldı.

Çiftin düğün öncesinde ve düğün sırasında kullandığı kıyafetler ile kamuoyuna yansıyan görüntüler de inceleme kapsamına alındı.

44 MİLYON TL'LİK TAKILAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz'ün evliliği, düğünde takıldığı belirtilen ve toplam değerinin 44 milyon TL olduğu aktarılan takılarla dikkat çekmişti.

Soruşturmanın odağında çiftin mali durumu ile sergiledikleri yaşam standardı arasındaki uyum yer alırken, düğündeki yüksek değerli ziynet eşyaları ile döviz ve Türk Lirasının kaynağı araştırılıyor.

EŞİ ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINA ALINDI

Tançalan'ın tutuklanmasının ardından Çağla Öz'ün hesabını kapattığı ve sessizliğini koruduğu belirtilirken dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiası kapsamında yürüttüğü soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com