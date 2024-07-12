SON DAKİKA: Bugün deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son dakika depremlerin nerede olduğu merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamalar takip ediliyor. En son depremler nerede ve ne zaman oldu? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Bugün deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 08:30'da Elazığ- Palu'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

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