Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

FIFA 2026 Dünya Kupası tüm coşkusuyla devam ederken, tribünler de en az saha içi kadar renkli anlara sahne oluyor.

ARJANTİN-AVUSTURYA MAÇINDA SHAKIRA SÜRPRİZİ

Arjantin ile Avusturya arasında oynanan dev karşılaşmayı izlemeye gelenler arasında dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve büyük oğlu Milan da vardı.

ANNESİNİ ÖPMELERE DOYAMADI

Heyecan dolu maçı tribünden büyük bir dikkatle takip eden ikili, kameraların odak noktası oldu. Annesine olan sevgisini gizlemeyen Milan, maçın heyecanlı anlarında Shakira’yı adeta öpücüklere boğdu. İkilinin bu içten ve sevgi dolu anları stadyumdaki dev ekranlara yansıdı ve turnuvanın en unutulmaz kareleri arasına girdi.