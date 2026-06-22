Haberler

Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin-Avusturya maçını izlemeye giden Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve oğlu Milan kameralara yansıdı. Milan'ın annesi Shakira'yı maç sırasında öpücüklere boğduğu görüldü.

FIFA 2026 Dünya Kupası tüm coşkusuyla devam ederken, tribünler de en az saha içi kadar renkli anlara sahne oluyor. 

ARJANTİN-AVUSTURYA MAÇINDA SHAKIRA SÜRPRİZİ

Arjantin ile Avusturya arasında oynanan dev karşılaşmayı izlemeye gelenler arasında dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve büyük oğlu Milan da vardı.

ANNESİNİ ÖPMELERE DOYAMADI

Heyecan dolu maçı tribünden büyük bir dikkatle takip eden ikili, kameraların odak noktası oldu. Annesine olan sevgisini gizlemeyen Milan, maçın heyecanlı anlarında Shakira’yı adeta öpücüklere boğdu. İkilinin bu içten ve sevgi dolu anları stadyumdaki dev ekranlara yansıdı ve turnuvanın en unutulmaz kareleri arasına girdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da: Geri dönmek çok güzel

Fenerbahçe için İstanbul'a geldi: Burada olmak çok güzel
Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olumlu yanıt

Acun Ilıcalı'ya ''Tamam'' dedi!
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı