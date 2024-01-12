Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yakalandı mı, ne ceza aldı, serbest mi bırakıldı?

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yakalandı mı? Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'in ifadesi alındı. Peki,Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yakalandı mı, ne ceza aldı, serbest mi bırakıldı? Detaylar...

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU YAKALANDI MI?

İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, Türkiye'ye gelerek ifade verdi. Eski savunmalarını tekrar eden Mohamud'ın yakalama kararı kaldırıldı ve serbest bırakıldı. Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma aşamasında şikayetini geri çekmişti.

TÜRKİYE'YE GELİP İFADE VERDİ

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinde 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde yakalamalı olan sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, Türkiye'ye geldiği ve bugün duruşmaya çıkarıldığı öğrenildi. Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mohamud'un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi.

"FRENE BASMAMA RAĞMEN ÇARPMAYI ENGELLEYEMEDİM"

Avrasya Tüneli'nden çıktıktan sonra 5-10 dakika ilerlediğini ifade eden sanık, önünde hızlı giden motosiklet olduğunu, bir anda durduğunu ve yolun sağ tarafına doğru döndüğünü anlattı.

Sanık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim. Bu sırada yaklaşık 55 kilometre hızla ilerliyordum. Öndeki motosikletin gittiğini görmüştüm. Ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için ben de bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim."

YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud'un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Duruşma sonrasında sanık Mohamud'un işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi. Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.

KURYENİN EŞİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor.

İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.