Husiler’den "Suudi Arabistan’a ait F-15 savaş uçağı düşürüldü" iddiası

Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağının Marib kenti üzerinde füzeyle düşürüldüğünü iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bölgede zaman zaman hava saldırıları ve karşılıklı füze saldırılarıyla gerilim tırmanıyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree bugün yaptığı açıklamada, Suudi savaş uçakları bu hafta boyunca, Hamis Muşayt ve Taif üslerinden havalanan "F-15" ve "Typhoon" uçakları aracılığıyla 450'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yahya Saree, "Taiz, Lahic, El-Cevf, Hacce, Marib, Saada ve El-Beyda kentlerini hedef almış ve siviller arasında ölü ve yaralılara yol açmıştır" dedi.

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağının Marib vilayeti üzerinde düşürüldüğünü iddia eden Saree, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan'a ait "F-15" tipi bir savaş uçağını, Marib semalarında askeri yığınaklarına destek amacıyla gerçekleştirdiği düşmanca faaliyetler sırasında, yerli üretim bir karadan havaya füzeyle düşürmeyi başarmıştır. Bununla bağlantılı olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri Marib vilayeti semalarında 'F-15' ve 'Typhoon' tipi iki Suudi savaş uçağına karşı yerli üretim füzelerle bir karşı koyma operasyonu gerçekleştirmiştir. Söz konusu uçaklar, düşürülen uçağın enkazını arıyordu ve geri çekilmeye zorlandı" ifadelerini kullandı.

"Al Suud rejiminin Mekke-i Mükerreme'yi hedef aldığımıza ilişkin yaydığı iftiralar hiç kimseyi kandıramaz"

Husilerin, Yemen'in hava sahasını korumaya ve egemenliğini her türlü saldırı veya ihlalden mevcut tüm yollarla korumaya devam edeceğini vurgulayan Saree, "Yemen semaları ihlale açık olmayacaktır. Suudi Al Suud rejiminin Mekke-i Mükerreme'yi hedef aldığımıza ilişkin yaydığı iftiralar ve yalanlar hiç kimseyi kandıramaz. Zira Mekke'yi fısk-u fücur ile kirleten kendileridir. Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehlike bulunmamaktadır. Operasyonlarımız onların petrol tesislerini ve askeri üslerini hedef almakta olup bunlar kutsal mekanlardan tamamen uzaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı