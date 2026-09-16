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Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar

Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar Haber Videosunu İzle
Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar
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Balıkesir'de iki kız çocuğu, kendilerinden daha küçük olan bir kıza dehşeti yaşattı. Kıza defalarca tokat atan çocuklardan biri, daha sonra küçük çocuğa kendi kendisini tokatlattı. Diğer çocuk ise kafasını defalarca sehpaya vurdu. O anları gruptaki kızlardan biri cep telefonuyla kayda aldı.

Balıkesir'de iki kız çocuğunun, kendilerinden yaşça küçük bir çocuğa uyguladığı şiddet büyük tepki topladı.

ÖNCE TOKATLADILAR, SONRA BAŞINI SEHPAYA VURDULAR

Bir odada çekildiği anlaşılan görüntülerde, çocuklardan birinin küçük kızı defalarca tokatladığı ve ardından kendi kendini tokatlamaya zorladığı görüldü.

Diğer çocuğun ise mağdurun başını defalarca sehpaya vurması ve bu anların gruptaki başka bir kız tarafından cep telefonuyla kayda alınması duyarsızlığın boyutunu göz önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhüseyin KILIC:

Ahlak seviyesinin geldiği nokta Ailelerin başı boş bıraktığı çocuklar Çıktın çıkmadın erkek muhabbeti ile gurur duyan nesil. Yazık

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