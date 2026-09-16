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İbrahim Mustafa Turhan hakkında resen soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen İbrahim Mustafa Turhan hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen İbrahim Mustafa Turhan hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, "ibrahimturhan2" isimli hesabın kullanıcısı İbrahim Mustafa Turhan'ın doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Turhan hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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