Adana’da silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Yaşar Akman, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akman'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı